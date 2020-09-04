Robert Pattinson koronavirüse yakalandı, Batman'in çekimleri durduruldu

Pattinson'ın başrolde olduğu The Batman'ın çekimleri, ünlü oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığı haberi üzerine durduruldu.

Filmin yapım şirketi olan Warner Bros., yaptığı açıklamada, "Çekimler geçici olarak durduruldu" açıklamasını yaparken, isim belirtmeden setten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Vanity Fair'e bilgi veren kaynaklar, bu kişinin Pattinson olduğunu aktardı.