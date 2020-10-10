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    Altın Portakal

    57. Antalya Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

    Kültür & Sanat
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    https://tr.sputniknews.com/kultur/202010101043006798-57-antalya-altin-portakal-odulleri-sahiplerini-buldu/

    57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Film ödülü Azra Deniz Okyay'ın yönettiği 'Hayaletler' filmine gitti. Filmin yapımcısı Dilek Aydın, ödülü tüm kadınlar için aldıklarını söyledi.

    Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cam Piramit yanına kurulan 'Yıldızların Altında 1' adlı açık alanda yapıldı.

    Tören alanında davetlilerin ateşleri ölçüldü, maske takılması istendi. Giriş kısmına dezenfektanlar yerleştirilen alanda, davetliler mesafeli oturtuldu.

    Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yılki törende yaptığı konuşmadan kesit izletildi.

    Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, 57 yıldır devam eden festivale emek verenlere teşekkür etti ve Böcek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

    En iyi film 'Hayaletler'

    Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Azra Deniz Okyay'ın yaptığı, yapımcılığını da Dilek Aydın'ın üstlendiği 'Hayaletler' filmine verildi.

    Ödülünü alan Okyay, çok farklı ve renkli bir filme imza attığını söyledi. Kendisinin bu farklılıklar içinde büyüdüğünü dile getiren Okyay, çevresindeki insanları filme yansıttığını kaydetti.

    Dilek Aydın da filmle fark oluşturduklarını söyledi ve ödülü tüm kadınlar için aldığını belirtti.

    En iyi kadın oyuncu ödülü 5 oyuncuya

    Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya verildi. 'Çatlak' filminde rol alan Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay ödülü paylaştı.

    Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından bu yana böyle bir sahnede konuşma yapmanın hayalini kurduğunu belirterek çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    En iyi erkek oyuncu ödülü Ahmet Mümtaz Taylan'a

    Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise 'Gelincik' filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi. Ödül için herkese teşekkür eden Taylan, "Ne kadar değerli olduğunu bilecek yaştayım" dedi.

    © AA / Orhan Çiçek
    Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise 'Gelincik' filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.

    Sinema, televizyon, müzik, tiyatro emekçilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Taylan, kültür ve sanata daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini belirtti.

    Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül alan film ve isimler şöyle:

    • En İyi Film: Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Dilek Aydın)
    • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan, Nizam Reyhan)
    • Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)
    • En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)
    • Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)
    • En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)
    • En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
    • En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)
    • En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)
    • En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)
    • En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay (Çatlak)
    • En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler), Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)
    • Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
    • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

    Ulusal Belgesel Film Yarışması:

    • En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
    • Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)
    • Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
    • En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)
    • Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)

    Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması:

    • En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila bani)
    • En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)
    • En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)
    • En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)
    Etiketler:
    Azra Deniz Okyay, Ahmet Mümtaz Taylan, BET Ödülleri, Altın Portakal Film Festivali
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