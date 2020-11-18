Shazam tüm zamanların en çok aranan şarkısını açıkladı

Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan 100 şarkısını açıkladı. Tones and I’ın 10 Mayıs 2019’da çıkardığı single’ı ‘Dance Monkey’ ilk sırada yer aldı. Şarkı, 2019 sonunda İngiltere'de 11 hafta boyunca bir numarada kalmış ve 29 ülkenin müzik listelerinde birinci olmuştu.
Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği uygulamada ‘Top 10’ listesi şöyle:
- Tones and I - Dance Monkey
- Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C
- Passenger - Let Her Go
- Avicii - Wake Me Up
- Major Lazer - Lean on
- Ed Sheeran - Thinking Out Loud
- Sia - Cheap Thrills
- Gotye - Somebody That I Used to Know
- Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl
- Hozier - Take Me to Church
‘Shazam’ın kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var’
Şarkıcı Tones and I, “Shazam insanlara ulaşmak açısından benim için oldukça büyük bir platform oldu. Dance Monkey’i çıkardığımda tanınmıyordum fakat Shazam bana daha fazla insana erişmem ve hayran kitlemin arttırmam için bir fırsat verdi. Bunun kendi kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var. Shazam kesinlikle daha fazla bilinmeyen sanatçıya yardım etmek için dizayn edilmiş bir uygulama. Herkes Tones’un gelecek vadedenleri sevdiğini biliyor!” ifadelerini kullandı.
2018’de Shazam’ı satın alan Apple Music’in Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, “ Apple Music ve Shazam, her yerde ulaşılabilir olmasıyla ve çeşitli içerikleriyle dünyanın her yerinden müzik tutkununa benzersiz bir deneyim sunuyor” dedi.
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