5 ay önce Kovid-19'u yenen Bryan Cranston: Hala koku ve tat alamıyorum

Yaklaşık 5 ay önce Kovid-19’a yakalanan Breaking Bad'in başrol oyuncusu Bryan Cranston, koku ve tat duyularının hala yerine gelmediğini söyledi.

'Breaking Bad' dizisinin yıldızı Bryan Cranston, geçtiğimiz temmuz ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıklayan bir video paylaşmış ve yalnızca hafif belirtiler geçirdiği için ‘çok şanslı’ olduğunu dile getirmişti.

NTV'nin aktardığına göre, The Ellen DeGeneres Show'a katılan Cranston, devam eden tek belirtisi kaldığını aktararak, "Tat ve koku alma kabiliyetimin bir kısmını kaybettim" dedi.

‘Yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak…’

64 yaşındaki oyuncu, "Tüm ciddiyetine rağmen çok şanslıydık. Birkaç gün acı çektik ancak yatağa düşürmeye yetecek cinsten değildi. Yaklaşık üç saat boyunca ateşim 37.25 dereceydi ve ardından bir hafta boyunca sadece yorgunluk oldu" dedi.

Cranston tat alma ve koku alma duyusu hakkında ise, "Sanırım yaklaşık yüzde 75'i geri geldi ancak birisi kahve hazırlarken mutfağa girdiğimde kokusunu alamıyorum" diye konuştu.