Banksy'nin 'Hapşu'yu çizdiği evin fiyatı 17 kat arttı

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'nin İngiltere’de Bristol kentinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

Kendisiyle ilgili İngiliz olması dışında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen efsanevi sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti. Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

© Fotoğraf : Twitter 'Aachoo!!' evin değerini 17 kat arttırarak 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseltti

Ev sahibi: Öncelik eserin iyi korunması

Evin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

Banksy kimdir?

Gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, kariyerine İngiltere’nin Bristol kentinde ‘grafitti’ olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy’nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.