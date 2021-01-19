Peaky Blinders, 6. sezonla ekranlara veda edecek

Peaky Blinders 6. sezon çekimlerine başlandı. Dizinin 6. sezonuyla ekranlara veda edeceği, ancak hikâyenin farklı bir formatta devam edeceği açıklandı.

Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu, 2013 yılında BBC’de yayınlanmaya başlanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşarak BBC’nin en başarılı dizilerinden biri olan Peaky Blinders'ın 6. sezonu aynı zamanda dizinin son sezonu olacak.

Filmloverss sitesinin aktardığına göre dizinin yaratıcısı Steven Knight, Peaky Blinders’ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: “Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek.”

Steven Knight’ın bu açıklamaları Peaky Blinders’ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

'Peaky Blinders' S6 is now filming 🎥



It will be the final season



(via @ThePeakyBlinder) pic.twitter.com/5zcsfDMBqk — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 18, 2021

Dizinin 6. sezonunda Cillian Murphy‘nin yanı sıra Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton gibi isimler de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

Öte yandan 5. sezonda diziye dâhil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy‘un da 6. sezonda da rol almaları bekleniyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak isimlerin başında ise This Is England ve Boardwalk Empire gibi yapımlarla tanınan Stephen Graham geliyor.

Hit BBC drama "Peaky Blinders" will end after its sixth and final season, which has now begun production. https://t.co/1saXor3Ta2 — Variety (@Variety) January 18, 2021

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