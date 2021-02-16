Desperado filmindeki seks sahnesini anlatan Hayek: Gergindim, ağlamaya başladım

Başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı 'Desperado' filmindeki seks sahnesi çekilirken ekibin desteğine rağmen çok gergin olduğunu anlatan Salma Hayek bir eleştiri de getirdi: "Babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Erkeklerin üzerinde böyle bir baskı yok."

Meksikalı- ABD'li aktris Salma Hayek, 1995 yapımı 'Desperado' filminde başrolü paylaştığı Antonio Banderas'la seks sahnesini çekerken neler hissettiğini anlattı.

'Armchair Expert' adlı haftalık podcast yayınında konuşan Hayek, sahne çekilirken çok gerildiğini ve ağladığını söyledi. Gerginliğinin sebebinin ne Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez'den kaynaklandığının altını çizen 54 yaşındaki oyuncu, söz konusu sahne çekilirken birçok insanın dışarı çıkarıldığını, yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve Banderas'ın o dönemki eşi Elizabeth Avellan'ın kaldığını belirtti.

"Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim" diyen Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım" diye konuştu.

Salma Hayek opens up about her traumatic experience shooting the 'Desperado' love scene, which wasn't mentioned in the script beforehand:



"when we were going to start shooting, I started to sob,"



🔗: https://t.co/dSHzEyDMQe pic.twitter.com/N1e1IVRN7R — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2021

​Banderas'ın 'tam bir centilmen olduğunu ve kendisine çok iyi davrandığını ama çok rahat olduğunu' aktaran Hayek, "O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım" dedi. Sarılı olduğu örtüyü üstünden atıp çekime başlamadan önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü atıp sonra yeniden ağlamaya başladığını anlatan Hayek, "Yine de harikalardı. O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek ekibini övdü.

Yönetmen Rodriguez'in de hiç baskı yapmadığını söyleyen Hayek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok Babaları, oğullarının seks sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum" diyecek" eleştirisi de yöneltti. Nihayetinde babası ve erkek kardeşine filme izlettiğini anlatan Hayek, "Babanızın sizinle gurur duymasını istiyorsunuz" dedi.

On Monday, Salma Hayek went into detail about her traumatic experience shooting the love scene in her breakout film 'Desperado'https://t.co/NdD0uMRcPP — The Hollywood Reporter (@THR) February 15, 2021

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