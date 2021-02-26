Kırmızı Oda dizisi Güney Kore'de izleyiciyle buluşacak

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, İsveç'in ardından Güney Kore'de de izleyici karşısına çıkacak.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi, İsveç’ten sonra Güney Kore’nin en iyi kanallarından biri olan Kuki TV’de izleyici ile buluşacak.

Kore içerikleri Türkiye’de büyük ilgi ile izlenirken, bu sefer bir Türk yapımı olan Kırmızı Oda dizisi, Güney Kore ekranlarında yer alarak dünyaya açılacak.

Gerçek hikayelerden esinlenerek işlenen farklı konuları ve konuk oyuncuları ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, Güney Kore’de de izleyicilerin karşısına çıkacak.