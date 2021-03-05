Grammy adayı BTS grubu '2020'nin en çok satan şarkıcıları' listesinde ilk sırada

66 ülkede 1400 kayıt şirketi ve 45 ülkede ilişkili endüstriyel birliklerle dünya çapında müzik endüstrisini temsil eden Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu (IFPI) geçen yılın en çok satan şarkıcısını açıkladı.
Dünya çapındaki albüm satışı, indirme ve akış verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan listede ilk kez Batılı ülkeler dışından ve şarkıları İngilizce olmayan bir sanatçı birinci olmuş oldu. Grup ayrıca bu unvanı kazanan ilk Güney Koreli ve Asyalı sanatçı olarak da tarihe geçti.
Listenin ilk 10 sırası şöyle:
- BTS
- Taylor Swift
- Drake
- The Weeknd
- Billie Eilish
- Eminem
- Post Malone
- Ariana Grande
- Juice Wrld
- Justin Bieber
IFPI CEO'su Frances Moore, "BTS dünya çapında bir fenomen. 2020 onlar için yeni albümler çıkardıkları ve hikayelerini dünyayla paylaşmak için yaratıcı yollar bulmaya devam ettikleri bir diğer harika yıl oldu" dedi. 'Müziğin insanlara neşe ve mutluluk getirme gücüne' vurgu yapan ve 7 üyenin adını tek tek geçiren Moore, "RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook'u tebrik ediyor ve sırada ne olduğunu heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Congratulations to @BTS_bighit, the winners of the #IFPIGlobalArtistChart 2020! 👏— IFPI (@IFPI_org) March 4, 2021
Here’s the top 🔟 in full:
🥇@BTS_twt
🥈@taylorswift13
🥉@Drake@theweeknd@billieeilish@Eminem@PostMalone@ArianaGrande@JuiceWorlddd@justinbieberhttps://t.co/loJ36s5kwP pic.twitter.com/MNz0v3xdtH
BTS 2018'de de zirveye çok yaklaşmış ama ikincilikle yetinmişti.
En çok satan şarkıcı unvanı 2014 ve 2019'da Taylor Swift, 2016 ve 2018'de Drake, 2013'te One Direction, 2015'te Adele, 2017'de de Ed Sheeran kazanmıştı.
Şubat 2020'de çıkan Map of the Soul:7 albümü daha ön sipariş döneminde rekor kırmış, 20'den fazla ülkede en çok satan albümlerden biri olmuştu.
BTS aynı zamanda 'Dynamite' parçasıyla Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk Güney Koreli sanatçı.
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