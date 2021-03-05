Grammy adayı BTS grubu '2020'nin en çok satan şarkıcıları' listesinde ilk sırada

Grammy adayı BTS grubu müzik endüstrisindeki İngilizce egemenliğini yıkmaya devam ediyor. Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre 7 kişiden oluşan grup, 2020'de dünyanın en çok satan sanatçısı oldu. Güney Koreli BTS aynı zamanda bunu başaran ilk Asyalı sanatçı.

66 ülkede 1400 kayıt şirketi ve 45 ülkede ilişkili endüstriyel birliklerle dünya çapında müzik endüstrisini temsil eden Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu (IFPI) geçen yılın en çok satan şarkıcısını açıkladı.

Verilere göre 2020'deadlı iki albüm çıkaran ve koronavirüs pandemisine rağmen rekor satış rakamlarına ulaşan Grammy adayı Güney Koreli BTS grubu, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'i geçerek birinci sıraya yerleşti.

Dünya çapındaki albüm satışı, indirme ve akış verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan listede ilk kez Batılı ülkeler dışından ve şarkıları İngilizce olmayan bir sanatçı birinci olmuş oldu. Grup ayrıca bu unvanı kazanan ilk Güney Koreli ve Asyalı sanatçı olarak da tarihe geçti.

Listenin ilk 10 sırası şöyle:

BTS Taylor Swift Drake The Weeknd Billie Eilish Eminem Post Malone Ariana Grande Juice Wrld Justin Bieber

IFPI CEO'su Frances Moore, "BTS dünya çapında bir fenomen. 2020 onlar için yeni albümler çıkardıkları ve hikayelerini dünyayla paylaşmak için yaratıcı yollar bulmaya devam ettikleri bir diğer harika yıl oldu" dedi. 'Müziğin insanlara neşe ve mutluluk getirme gücüne' vurgu yapan ve 7 üyenin adını tek tek geçiren Moore, "RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook'u tebrik ediyor ve sırada ne olduğunu heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

​BTS 2018'de de zirveye çok yaklaşmış ama ikincilikle yetinmişti.

En çok satan şarkıcı unvanı 2014 ve 2019'da Taylor Swift, 2016 ve 2018'de Drake, 2013'te One Direction, 2015'te Adele, 2017'de de Ed Sheeran kazanmıştı.

Şubat 2020'de çıkan Map of the Soul:7 albümü daha ön sipariş döneminde rekor kırmış, 20'den fazla ülkede en çok satan albümlerden biri olmuştu.

BTS aynı zamanda 'Dynamite' parçasıyla Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk Güney Koreli sanatçı.