Rasim Öztekin'in doktorundan açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Cevdet Uğur, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi.

İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sanatçı Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Prof. Dr. Koçoğulları, şu açıklamayı yaptı: