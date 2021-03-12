Akit, RTÜK'e seslendi: Netflix, ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef almayı amaçlıyor

Yeni Akit gazetesi, 1 Nisan'da Netflix'te gösterime girecek Friends dizisiyle ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) çağrı yaptı. Gazetenin konuyla ilgili haberinde kadın oyuncuların fotoğrafları buzlandı ve "Netflix, ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef almayı amaçlıyor" dendi.

Yeni Akit gazetesi, 1 Nisan'da Netflix'te yeniden gösterime girecek Friends dizisiyle ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) çağrı yaptı.

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde ilk olarak "Eşcinsellik, ensest ilişkiler, birbirini aldatan karı-koca, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı; türlü ahlaksızlıkları, izleyenlerin zihnine enjekte eden Netflix yeni bir 'proje' diziyi daha Türkiye’de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor" ifadesi yer aldı.

Netflix'in 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan ABD merkezli bir dijital medya platformu' olduğu savunulan haberde, hâlâ dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Friends için şunlar söylendi:

"10 sezondan oluşan ve Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc , Matthew Perry ve David Schwimmer ’ın başrollerini paylaştığı 'Friends' 'kültürel yozlaşmaya' en müsait olan gençleri hedef alıyor.

, , , , ve ’ın başrollerini paylaştığı 'Friends' 'kültürel yozlaşmaya' en müsait olan gençleri hedef alıyor. Aileyi yok etmek için her türlü ahlaksızlığa başvurarak toplumu dejenere etmeye çalışan Netflix'in 'Friends' dizisinde 20'li yaşları oynayan 3 kız 3 erkek, altı karakter oynadıkları sahnelerle gençleri aile hayatından uzaklaştırmaya çalışırken gayrimeşru ilişkilere yönlendirerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

'Dizide bu altı karakter de dizi boyunca pek fazla romantik ilişkiye girer ve bunlardan bazıları ciddiyken bazıları kısa sürelidir' diye anlatılan dizi Netflix'in ilk 'ahlaksız' dizisi değil elbette."

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ile Bir Başkadır dizisiyle ilgili olarak da "Netflix daha önce de Ramazan ayının ilk gününde 'Osman' adıyla eşcinselliğin anlatıldığı skandal projeye imza atarak Müslümanları hedef aldı. Yine 'Bir Başkadır' dizisi ile başörtüsünü 'cinsel obje' olarak göstermişti" denen haber, şöyle devam etti:

"Netflix, Fransız yapımı olan ve çocuk istismarının yapıldığı 'Minnoşlar' dizisi ile de tüm dünyanın tepkisini çekmişti. ABD’de dahi bazı eyaletlerde çocuk istismarı yapan Netflix’in suç işlediği belirtilerek yargılanması istenmişti. Türkiye'de tepkilerin üzerine RTÜK, Netflix’e ceza kesmiş, çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılmıştı.

'RTÜK'ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz'

RTÜK'ü, kasıtlı yapılan ve alenen ahlaksızlığın reklamının yapıldığı; inancımıza ve ahlakımıza yapılan bu saldırılara 'dur' demeye çağırıyoruz!

Kanaat önderlerine, STK temsilcilerine, duyarlı Müslümanlara bu ahlaksızlığa karşı ‘dur’ demek için çağrıda bulunuyoruz. Ahlaki yozlaşmaya neden olan bu dizi ve filmlerle gençler kirli oyunların hedefi olurken RTÜK'ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz."

Öte yandan Friends dizisi, Türkiye'de 23 Aralık 2020 tarihinden beri Blu TV'de izlenebiliyordu.