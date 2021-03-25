Arka Sokaklar dizisinde bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde oyuncu Yüsra Geyik ile aynı karavanı kullanan Merve Oflaz da koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan oyuncunun tedavisine başlandı.

Arka Sokaklar dizisinin setinde art arda koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Oyuncu Yüsra Geyik'in ardından onunla aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı. Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.