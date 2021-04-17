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    Yüzüklerin Efendisi

    Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor bütçe: İlk sezon için 465 milyon dolar harcanacak

    © AFP 2021 / Michael Urban
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202104171044294118-amazondan-yuzuklerin-efendisi-dizisi-icin-rekor-butce-ilk-sezon-icin-465-milyon-dolar-harcanacak/

    Amazon Studios'un, yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcadığı bildirildi. Dizi, bu bütçeyle en pahalı yapımlardan biri haline gelecek.

    Amazon Studios, çekimleri Yeni Zelanda'da yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları (465 milyon Amerikan doları) harcadığı ve bu bütçeyle dizinin, en pahalı yapımlardan biri olacağı belirtildi.

    Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma ve Turizm Bakanı Stuart Nash, Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Size söyleyebileceğim şey, Amazon'un sadece ilk sezonda 650 milyon dolar harcayacağı" dedi.

    'Şimdiye kadar yapılmış en büyük televizyon dizisi olacak'

    Nash, "Bu olağanüstü; gerçekten de bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük televizyon dizisi olacak" ifadelerini kullandı.

    Bilgi, Yeni Zelanda Resmi Bilgilendirme Yasası kapsamında açıklandı ve ilk olarak haber sitesi Stuff tarafından paylaşıldı.

    Belgeler ayrıca, Amazon'un Yeni Zelanda'da Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezonunu çekeceği bilgisini ve henüz duyurulmamış bir yan seriyi çekme planını da içeriyor.

    Yönetmen Quentin Tarantino- Yapımcı Harvey Weinstein
    © AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN
    Weinstein'a kalsa, Yüzüklerin Efendisi Tarantino'nun yönetmenliğinde 2 saatlik tek film olacakmış
    Game of Thrones sezon başına 100 milyon dolara mal olmuştu

    Bugüne kadarki en pahalı yapımlar arasında gösterilen HBO'nun Game of Thrones dizisinin çekimleri, sezon başına yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu.

    Dizinin bölüm başına maliyeti birinci sezon için yaklaşık 6 milyon dolardan başlarken,sekizinci sezonda bu maliyet yaklaşık 15 milyon dolara yükselmişti.

    Tahmin ilk birkaç sezonun 500 milyon dolar tutacağı yönündeydi

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için 2017 yılında kolları sıvamış, plan sürecinin ardından çekimlere geçen yılın şubat ayında başlanmıştı.

    3 yıllık planlama sürecinde, dizinin ilk birkaç sezonunun 500 milyon dolara mal olacağı yönünde bir tahmin söz konusuydu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen çekimler, eylül ayında kaldığı yerden devam etmişti.

    Etiketler:
    Bütçe, Amazon, Yüzüklerin Efendisi, Yeni Zelanda, Stuart Nash
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