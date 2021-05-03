Mardin'de 9 tarihi yapı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

Mardin'de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren manastır ve kiliseler her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.