Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, işbirliği için Netflix'le görüşüyor

Cheburashka (Çiburaşka), Bremen Mızıkacıları, kutup ayısı Umka gibi unutulmaz çizgi filmleri dünyaya kazandıran Rus animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, dizi ve film yayın platformu Netflix’le hazırlanan bir içeriğin satışı ve ortak uzun metrajlı film yapımı konusunda görüşmeye başladı.

Moskova merkezli efsanevi animasyon stüdyosu Soyuzmultfilm, Netfilix'le işbirliği yapabileceklerini bildirdi.

Şimdiye kadar yapılmış en önemli Rusça çizgi filmlerden bazılarının yaratıcısı, 85 yaşındaki şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yuliana Slaşeva, “Netflix’le görüştüm, gelecekte ortak projelerimizin olmasını çok umuyorum. Hazırlanmış olan, devam eden ve üretimi süren projelerin, sözgelimi dizilerin satışı ihtimali söz konusu. Aynı zamanda ortak bir uzun metrajlı film üretilmesini de umuyorum” dedi.

Today legendary Soviet-Russian animation studio #Soyuzmultfilm celebrates its8⃣5⃣th anniversary. Throughout its history studio created numerous timeless full-feature animations & short cartoons with memorable soundtracks & characters loved & cherished by generations of viewers pic.twitter.com/z5PlZbFNl7 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) June 10, 2021

Slaşeva’ya göre, şu an şirketin elinde dört uzun metrajlı film var. Bunlardan biri yıl sonunda çıkması planlanan ‘Adyutant Suvorova’ isimli film.

🎊Soviet-Russian animation studio #Soyuzmultfilm celebrates its 8️⃣5️⃣th Anniversary!



🎞 Since 1936 it released 1500+ hand-drawn, puppet, plasticine cartoons - timeless classics with iconic characters, that have become an integral part of Russian pop culture. Can you name a few? pic.twitter.com/0zxXmqHNmF — Russia 🇷🇺 (@Russia) June 10, 2021

Slaşeva, üç filmin devam ettiğini, şirketin 2023 yılı itibarıyla yılda iki uzun metrajlı film çıkarmayı planladığını ifade etti.