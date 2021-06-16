Masumlar Apartmanı'ndan Kırmızı Oda'ya transfer: 'Gülben, Doktor Hanım'a gidiyor'

TV8'de yayınlanan dizi Kırmızı Oda, 18 Haziran'da ekrana gelecek 42. bölümüyle sezon finali yapacak. Bu bölümde, TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle Merve Dizdar konuk olacak.

Dizide, Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor. Kırmızı Oda'nın sezon finalinde yaşanacakların özeti de şöyle:

"Babası Vahit'in ölümünden sonra Mitra'nın babasının yasak aşkı olduğunu öğrenen Zafer, eşine geri dönme kararı alıyor. Karısıyla el ele tutuşarak Doktor Hanım'a gelen Zafer, karşısında Mitra'yı görüyor.

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin istediklerini yapmak için tedavi olmaya karar veriyor. Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gidiyor."