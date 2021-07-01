Sinema salonları açılıyor

1 Temmuz tarihi itibariyle koronavirüste kademeli normalleşme dönemi başladı. Yeni kararların uygulanmaya başlamasıyla sinema salonları da açıldı. Beyaz perde yarından itibaren seyirci ile buluşacak.

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla İstiklal Caddesi yeniden eski günlerine dönüyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ışıkları kapanan beyaz perde, yeniden açılıyor. Kademeli normalleşme dönemiyle sinema salonları da faaliyete geçiyor. Yarından itibaren seyirci ile buluşacak olan sektör temsilcileri, bugünden temizliklerini yaparak açılışa hazırlandı.

‘Filmciler filmleri cuma gününden veriyor, yarın açılacağız’

Sinema işletmecisi Şahin Dilbaz, şunları söyledi:

"Ayın birinde sinemalar açıldı ama filmciler filmleri cuma gününden veriyor. Biz bugün temizliğimizi hazırlığımızı yapıyoruz. Yarından itibaren Hababam Sınıfını bir günlüğüne ücretsiz oynatacağız. Şirket sinemayı özlediler diye Türkiye genelinde bir gün ücretsiz gösterecek. Yarın kısmet olursa bismillah diyerek açılacağız. Kaç aydır kapalıyız. Sinema seyircisi özlemiştir. Herkesi bekliyoruz."

‘İlk seansımız ücretsiz'

20 senedir sinemada çalışan Bekir Çağırır, "Biz 1.5 senedir kapalıydık. Çok şükür şimdi kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Bizim için zor bir dönemdi. Sinema yeniden başlıyor. Hepimize hayırlı olur inşallah. Perde de açılacak. Müşterilerimiz de gelecek. Zaten ilk seansımız ücretsiz. İnsanlar bir alışsın. İnsanlar çoluğu çocuğu ile gelsin" dedi.