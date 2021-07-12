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    8500 yıllık Tütek ismindeki müzik aleti

    Bilecik'teki kazılarda 'Tütek' isminde üflemeli çalgı bulundu: Anadolu'nun ilk müzik aleti olabilir

    © İHA
    Kültür & Sanat
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    Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki 9 binlik kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Yakın zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak kemik objenin Anadolu’nun bilenen ilk müzik enstrümanı olabileceği belirtiliyor.

    Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesi’nce imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

    Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

    ‘Avlu dolgusu içerisinde bulundu’

    8500 yıllık Tütek ismindeki müzik aleti
    © İHA
    8500 yıllık Tütek ismindeki müzik aleti

    BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti:

    "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır."
    Etiketler:
    arkeolojik kazı, ilk, Anadolu, Bilecik, müzik aleti
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