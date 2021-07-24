İskoçyalı aktör Mike Mitchell Fethiye'de teknede ölü bulundu

‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.
Ölüm haberini duyuran gazeteci Talat Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Türkiye dostu, gladyatör filminin oyuncusu, aylan baby filminde rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce fethiye'de öldü. iyi bir insandı. Allah'dan rahmet dilerim. üzgünüm. pic.twitter.com/L5UEHqa1R5— Talat Atilla (@TalatAtilla) July 24, 2021
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