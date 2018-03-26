Rusya’daki 2018 Dünya Kupası maçlarını ağırlayacak olan Volgograd Arena

Yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stadyum ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Volga Nehri kıyısındaki Volgograd kentinde bulunan Volgograd Arena isimli stadyum, bu yaz Rusya’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın dört grup maçını ağırlayacak. Volgograd Arena, yarım asır önce Sovyet Tsentralnıy Stadyumu'nun bulunduğu yerde Dünya Kupası için özel olarak inşa edildi.
Yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stadyum ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
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