2018 Rusya Dünya Kupası haberleri

Arjantin Futbol Federasyonu, Rusya'nın ev sahipliği 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Rus kadınların nasıl ‘baştan çıkarılabileceği' konusunda taraftarlara ipuçları veren kitapçık için özür diledi.
2018-Ulaştırma Genel Müdürü Kirill Polyakov, FIFA Dünya Kupası maçlarına gelecek futbolseverler için mobil ulaşım rehberi uygulamasının 1 Haziran’dan itibaren cep telefonlara indirilebileceğini belirtti.
2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak kentlerdeki basın merkezlerine 2 binden fazla yerli ve yabancı medya temsilcisi akredite oldu.
Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, futbolseverlere Rusya’daki FIFA Dünya Kupası maçlarına gitmekten vazgeçmeyi tavsiye etti.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası, tarihteki en büyük ve en fazla izlenen futbol organizasyonu olmaya aday. Rusya'nın 11 kentinde düzenlenecek turnuva, ilkleri de beraberinde getirecek. Russia Today (RT), futbolseverlerin görmeyi bekledikleri bu ilkleri derledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in FIFA 2018 Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak ilk maçına gideceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Soçi’deki FIFA Dünya Kupası Taraftar Pasaportları Merkezi’ni ziyaret ederek kendi kimliklerini aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FIFA 2018 Dünya Kupası için hazırlıkların neredeyse tamamlandığını, ince ayarlamaların kaldığını söyledi.
FIFA Dünya Kupası'nın orijinali, 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok kentine ulaştı.
Kariyerini ABD'de sürdüren İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamayacak.
Rus spor kanalı Match TV’den sunucular, ünlü erkek dergisi Playboy’un 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası için yaptığı fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarıyla poz verdi. Rus sunucu Sofya Tartakova, okuyucular için sürprizler hazırladıklarını söyledi.
Rusya Futbol Birliği (RFS), Rusya ve Türkiye arasındaki dostluk maçının Moskova’nın VEB Arena stadyumunda oynanacağını duyurdu.
Novosibirsk kentinde yaşayan mikrominyatür ressamı Vladimir Aniskin, son eserleriyle Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’na dikkat çekmeye çalıştı.
Rusya’da bu yaz gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası öncesinde İngiliz futbolculara Rus kadınları hakkında dikkatli olmaları uyarısı geldi. İngiliz istihbarat uzmanı Anthon Glees, Rus kadınlarının futbolcuları maçlar öncesinde şantaj için baştan çıkarabileceğini ileri sürdü.
FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.
Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 1. kategori hakemlerin ne kadar kazanacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Cüneyt Çakır'a ilk planda 57 bin 500 euro (285 bin lira) artı maç başına 2 bin 500 euro ödeneceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini gerekçe göstererek eş zamanlı olarak harekete geçen bazı Batılı ülkelerin ana amacının Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nı engellemek olduğunu belirtti.
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Kupası'nda 1938’den bu yana ilk kez İngiltere'den hiçbir hakem görev almayacak. Bu durum, eski Rus ajan Sergey Skripral ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesinin ardından İngiltere'yle Rusya arasında yaşanan diplomatik krizi akıllara getirdi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, sağlık ekiplerinin 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk tıbbi yardımı sağlamaya hazır olup olmadığı kontrol edildi.
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