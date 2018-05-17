2018 Rusya Dünya Kupası haberleri

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 1. kategori hakemlerin ne kadar kazanacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Cüneyt Çakır'a ilk planda 57 bin 500 euro (285 bin lira) artı maç başına 2 bin 500 euro ödeneceği belirtildi.