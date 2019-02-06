8 bin 200 tarihi mezar ve mekanları ile Ahlat

Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetten izler taşıyan Ahlat, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetten izler taşıyan Ahlat, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Doğu Sibirya’nın güneyinde yer alan Baykal Gölü, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervi olarak kabul ediliyor. Yılın her mevsiminde farklı güzelliğe sahip Baykal kışın da göz alıcı manzaralarıyla büyülüyor.
THY, dün akşam Spartak Moskova - Soçi karşılaşmasının oynandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de zaman zaman Night Hockey League turnuvasında forma giyerek çıktığı buz pistine logosunu kazıttırdı.
Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kısa listesi belli oldu.
1986’da Çernobil Nükleer Santrali'ndeki kazada zarar gören ve tahliye edilen 4200 kilometrekarelik alanda yapılan son araştırmalar, felaketten 30 yıl sonra hayvan sayısında artış gözlendiğini gösteriyor.
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