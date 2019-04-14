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    Miss Russia – 2019 Güzellik Yarışmasının Finali

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    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Miss Russia-2019 güzellik yarışmasının finali ‘Barviha Luxury Village’ konser salonunda gerçekleşti.

    Bu yılki Miss Russia unvanının kazananı Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azov kentinden katılan Alina Sanko oldu.

    Sputnik, okurları için yarışmanın en renkli anlarından bir seçki hazırladı.

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    Etiketler:
    Güzel, Model, kız, Kadın, Rusya
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