Miss Russia – 2019 Güzellik Yarışmasının Finali

Sputnik, okurları için yarışmanın en renkli anlarından bir seçki hazırladı.
Bu yılki Miss Russia unvanının kazananı Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azov kentinden katılan Alina Sanko oldu.
Sputnik, okurları için yarışmanın en renkli anlarından bir seçki hazırladı.
Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi’ndeki Malyshev kasabası yakınlarında yer alan Mariinskiy zümrüt madeni ilk kez turist gezileri için kapılarını açtı.
Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayan Falcon Heavy'nin 3 ateşleyici parçası başarılı şekilde Dünya'ya döndü.
Antalya'nın batısında keşfedilen 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski gemi batığında, yastık formlu 74 bakır külçe bulundu. Yastık formlu bakır külçelerin dünyada sadece 5 örneği olduğu kaydedildi.
İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Merkezi Seçim Komisyonu, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde 36 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıkladı.
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