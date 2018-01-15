Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez kız grubu Moranbong'ı görüştü

Güney Kore ve Kuzey Kore, Pyongyang yönetiminin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na müzik grubu gönderme planını görüşmek üzere bir araya geldi. Kuzey Kore'nin, Pyeongchang'a orkestra göndermesi üzerinde mutabık kalınırken Moranbong'un akıbetiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yonhap ajansı, iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda, Kuzey Kore'nin 'Moranbong' isimli kız müzik grubunun gelecek ay Pyeongchang'a gitmesi planının görüşüldüğünü duyurdu.

North and South Korea begin talks on appearances by performers from Pyongyang's state-run artistic troupes at next month's Winter Olympics in the South, after the North agreed to attend the Games pic.twitter.com/k9iipxKm33 — AFP news agency (@AFP) 15 Ocak 2018

© AP Photo/ ​Kuzey Kore heyetinde Moranbong'un, 'Kuzey Kore'nin Beyonce'si' olarak anılan lider üyesi Hyon Song-wol da yer aldı.

​Toplantıda, kaç sanatçının katılacağı, seyahat rotaları, performans programları, mekan ve sahne koşulları dahil bazı ayrıntılar ele alındı.

Four-member delegations from #DPRK and ROK respectively start fresh talks; Leader of well-known female #DPRK band Moranbong is a delegation member https://t.co/DW58KPK4Ql pic.twitter.com/VwCwSpaLPD — CGTN (@CGTNOfficial) January 15, 2018

Kuzey Kore'de 2012'de kurulan ve üyeleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçilen Moranbung grubu, Batı müziği ile Pyongyang propaganda şarkılarını bir araya getiriyor. 'Ülkenin tek kız grubu' olarak görülen Moranbung'un en bilindik şarkıları arasında İşçi Partisi'yle ilgili olan 'Mother's Birthday' (Annemizin Doğumgünü) ve Kim'e yazılmış olan 'We Call Him Father' (Biz Ona 'Baba' Diyoruz) var.

Moranbong Band — My country is the bestpic.twitter.com/lyb7N4DL96 — ＷｏｒｋｅｒＳｏｎｇｓ 🚩🎵 (@worker_songs) January 13, 2018

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© REUTERS/ Kim Hong-Ji Bu arada Kış Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Pyeongchang'ın yer aldığı Gangwon'un valisi Choi Moon-soon, Kuzey Kore'den büyük bir heyet beklediklerini, bu heyetinde içinde senfoni orkestrası olmasını da umduklarını söyledi. Nitekim Güney Kore hükümetinden kısa süre sonra yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 140 kişilik bir orkestra göndermeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD'DEN KORE YARIMADASI'NA SEVKİYAT

Bu arada ABD, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde, Kore Yarımadası'na, hayalet tipi bombardıman uçakları, bir uçak gemisi ve yeni bir amfibi hücum gemisi gönderiyor. ABD askeri yetkilileri, uçak ve gemilerin, rutin eğitim ve planlanan güncellemeler için bölgeye gönderildiğini açıkladı.

© REUTERS/ KCNA Kim: Düşmanlarımız 10 ya da 100 yıl daha yaptırım uygulasalar da yenemeyeceğimiz zorluk yok

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde ise bu durum, 'Koreler arasında ısınan bağlara soğuk su serpmek' şeklinde değerlendirildi. Gazete, "ABD, Kuzey Kore nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçene kadar maksimum yaptırım ile baskıyı azaltmayacağına dair sözünü yineliyor. Uzlaşma atmosferine soğuk su serpiyor" yorumuna yer verdi.

Kuzey Kore, aynı zamanda, "Olimpiyatlara heyetimizi taşıyacak tren ve otobüsün hala Pyongyang'da olduğunu bilmeliler" ifadesini kullanarak, olimpiyatlara katılma kararının değişebileceği uyarısında bulundu.