Putin: Rusya sporda hâlâ dünya lideri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doping suçlamaları nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na yönelik uygulanan kısıtlamalara rağmen, Rusya'nın spor ve uluslararası spor etkinliklerini ağırlama konusunda hâlâ dünya lideri olduğunu söyledi.

Krasnoyarsk'ta 2019 Kış Üniversite Oyunları hazırlıklarına ilişkin bir konferansta konuşan Putin "Olimpiyat alanında milli sporumuza ilişkin duruma rağmen Rusya, kuşkusuz dünya sporunda ve uluslararası büyük spor etkinliklerinin organizasyonunda hâlâ dünya lideri" dedi.

'RUSYA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BİRÇOK ETKİNLİĞİ AĞIRLAYACAK'

Bu yaz gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası dışında Rusya'nın önümüzdeki yıllarda birçok büyük spor etkinliğini ağırlayacağını belirten Putin "2019'da Soçi, Dünya Boks Şampiyonası'nı ağırlayacak, 2021'de Sıktıvkar'da dünyanın en iyi bandy takımları yarışacak, 2022'de Kazan'da Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası düzenlenecek. Bütün bu etkinlikler Kazan Üniversite Oyunları (2013) ve Soçi Kış Oyunları'nda (2014) gösterdiğimiz yüksek standartlarda yapılmalı. Bu etkinliklerle, altyapı tesisleri, sporun teşvik edilmesi ve insani değerlerin pekiştirilmesi gibi miraslar bırakmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) doping suçlamalarının ardından Rus sporcuların Pyeongchang Kış Oyunları'na yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin vermişti.