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    Halid Meşal

    Eski Hamas lideri Meşal: İslam alemi, ABD'nin Kudüs kararına cesurca karşı çıktı

    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    Ortadoğu
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    Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, ABD'nin Kudüs kararına Arap ve İslam aleminin cesurca karşı çıktığını söyledi.

    Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) davetlisi olarak başkent Rabat'a gelen Meşal, PJD Genel Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

    Meşal, burada yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs kararının ardından İslam alemi bu karara cesurca karşı çıktı. Fas da bu ülkelerden biri olarak karar karşısındaki tepkisini cesurca gösterdi." dedi.

    Fas ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Meşal, şunları kaydetti:

    'BİZE KAPILARINI AÇTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

    Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye
    © AA/ Arşiv
    Hamas'tan Trump uyarısı
    "Fas'a bu ikinci ziyaretim. Bu son ziyaretim PJD tarafından organize edildi. Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin davetlisi olarak Fas'a geldik. Fas Kralı 6. Muhammed'in de ziyaretimizden dolayı memnun olduğunu duyduk. Bize ülke olarak tüm kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz. Ziyaretimiz süresince pek çok siyasi parti ve kurum yetkilisiyle bir araya geleceğimizi umuyorum."

    ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

    Trump'ın bu kararını duyurmasının ardından Fas'ın pek çok kentinde gösteriler düzenlenmişti.

    Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı 21 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

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    Etiketler:
    Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD), Hamas, Halid Meşal, Kudüs, Fas
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