'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin Twitter hesabı silindi

Tamimi'nin Twitter hesabı, açıklama yapılmaksızın silindi. Hesabın Twitter tarafından mı silindiği henüz netleşmese de, Ahed Tamimi'nin akrabası Maral Tamimi, hesabın Twitter tarafından askıya alındığını ileri sürdü.
I’m not sure about that & not think her father did, I expect that Twitter deleted it due to a campaign or a call by zionists to block it or delete it— manal ✌ tamimi (@screamingtamimi) 27 December 2017
Hesabın yeniden açılması çağrısında bulunmak amacıyla yeni bir Twitter hesabı açıldı.
Till yesterday Ahed's twitter account was online (@ahedAlTamimi), today @twitter decided to delete the account. And we decided to do Another account and work on #FreeAhedTamimi, Please follow @AlTamimiAhed and spread the word. we will not give up on our #FreedomofSpeech. pic.twitter.com/RiIHc8FoAH— #FreePalestine 🇵🇸 (@Taghreeba) 27 December 2017
İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Tamimi'yi gözaltına almıştı.
"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
25 Aralık'ta Tamimi'nin gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti.
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