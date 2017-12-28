'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin Twitter hesabı silindi

Ailesiyle birlikte 19 Aralık'ta gözaltına alınan ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak bilinen Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı, herhangi bir açıklama yapılmaksızın kapatıldı.

Tamimi'nin Twitter hesabı, açıklama yapılmaksızın silindi. Hesabın Twitter tarafından mı silindiği henüz netleşmese de, Ahed Tamimi'nin akrabası Maral Tamimi, hesabın Twitter tarafından askıya alındığını ileri sürdü.

I’m not sure about that & not think her father did, I expect that Twitter deleted it due to a campaign or a call by zionists to block it or delete it — manal ✌ tamimi (@screamingtamimi) 27 December 2017

​Hesabın yeniden açılması çağrısında bulunmak amacıyla yeni bir Twitter hesabı açıldı.

Till yesterday Ahed's twitter account was online (@ahedAlTamimi), today @twitter decided to delete the account. And we decided to do Another account and work on #FreeAhedTamimi, Please follow @AlTamimiAhed and spread the word. we will not give up on our #FreedomofSpeech. pic.twitter.com/RiIHc8FoAH — #FreePalestine 🇵🇸 (@Taghreeba) 27 December 2017

​İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed Tamimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Tamimi'yi gözaltına almıştı.

© AFP 2017/ Ahmed Garebli Tamimi ve ailesinin gözaltı süresi uzatıldı

'Filistin'in cesur kızı' olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

25 Aralık'ta Tamimi'nin gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti.