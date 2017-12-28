DSG'nin 'IŞİD'le gizli anlaşma' görüntüleri ortaya çıktı

Kasım ayının sonlarında cep telefonuyla çekildiği sanılan görüntülerde bir DSG savaşçısı “Bu videoyu biz çektik. Hala elimizdeler. Onları kendi gözlerimle gördüm. IŞİD’ciler ayrılırken tahıl konteynırlarının yakınlarında devriyedeydim. Bir sürü IŞİD’ci vardı, korkmadık” ifadelerini kullanıyor.
DSG basın dairesinden kasım ayında yapılan açıklamada, "Terörün yenilmesinden zarar gören bazı güçler, yalan haberlerle DSG'nin itibarına zarar vermeye ve kazandığımız zaferleri çarpıtmaya çalışıyor. IŞİD'le ateşkes yaptığımızın kanıtı olarak sunulan belge, gülünç" ifadelerine yer verilmişti.
Ancak DSG'yi terk ederek Türkiye'ye sığınan eski sözcü ve komutan Talal Sülo, ABD'nin onayıyla IŞİD ile DSG arasında yapılan gizli anlaşma uyarınca, binlerce IŞİD savaşçısının kentten çıkışına izin verildiğini söylemişti.
Sülo, DSG'nin bu anlaşmanın bir benzerini Ağustos 2016'da aldığı Menbiç'te de yaptığını öne sürmüştü.
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