DSG'nin 'IŞİD'le gizli anlaşma' görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD militanları ile ailelerinin ABD öncülüğündeki koalisyon ve YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edilmesine ilişkin yeni görüntüler basına yansıdı.

© REUTERS/ Erik De Castro IŞİD'in, militanlarının tahliyesi için YPG ile yaptığı gizli anlaşma ortaya çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin özel araştırmasıyla haberdar olunan söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak DSG'nin çektiği görüntülerde IŞİD’cileri taşıyan araçların Rakka’dan nasıl ayrıldığı görülüyor.

Kasım ayının sonlarında cep telefonuyla çekildiği sanılan görüntülerde bir DSG savaşçısı “Bu videoyu biz çektik. Hala elimizdeler. Onları kendi gözlerimle gördüm. IŞİD’ciler ayrılırken tahıl konteynırlarının yakınlarında devriyedeydim. Bir sürü IŞİD’ci vardı, korkmadık” ifadelerini kullanıyor.

DSG basın dairesinden kasım ayında yapılan açıklamada, "Terörün yenilmesinden zarar gören bazı güçler, yalan haberlerle DSG'nin itibarına zarar vermeye ve kazandığımız zaferleri çarpıtmaya çalışıyor. IŞİD'le ateşkes yaptığımızın kanıtı olarak sunulan belge, gülünç" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak DSG'yi terk ederek Türkiye'ye sığınan eski sözcü ve komutan Talal Sülo, ABD'nin onayıyla IŞİD ile DSG arasında yapılan gizli anlaşma uyarınca, binlerce IŞİD savaşçısının kentten çıkışına izin verildiğini söylemişti.

Sülo, DSG'nin bu anlaşmanın bir benzerini Ağustos 2016'da aldığı Menbiç'te de yaptığını öne sürmüştü.