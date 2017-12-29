Putin, Rusya'nın Tartus'taki üssünün genişletilmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında imzalanan Tartus'taki donanma yakıt ikmal tesisinin nükleer gemileri de barındırabilecek tam kapsamlı bir donanma üssüne çevrilmesi yönündeki anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladı.

21 Aralık'ta parlamentonun alt kanadı Duma'dan, 26 Aralık'ta da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden geçen kanunda yer alan anlaşmada Rus askeri gemilerinin limana giriş ve kayıt düzeni netleştirilirken, genişletilen tesiste nükleer gemiler de dahil olmak üzere, aynı anda 11 Rus gemisinin bulunması öngörülüyor.

Anlaşmaya göre üste çalışacak olan personel, gemi mürettebatları ve üsse ait mülklerin imtiyaz ve dokunulmazlıkları bulunacak.

SİLAHLARIN KULLANIMI ŞARTA BAĞLANIYOR

Belgede ayrıca tesisin güvenliği, iletişim ve elektronik harp araçlarının ve silahların kullanımı da şarta bağlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta parlamentonun onayına sunduğu yasa tasarısına göre 18 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve 20 Ocak'ta yayınlanan anlaşma, 49 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve ardından 25 yıllık sürelerle uzatılabilecek.

Anlaşmada iki ülke arasındaki bu işbirliğinin tamamen savunma amaçlı olduğu ve başka hiçbir tarafın hedef alınmadığı da belirtiliyor.