Putin, Rusya'nın Tartus'taki üssünün genişletilmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı

Anlaşmaya göre üste çalışacak olan personel, gemi mürettebatları ve üsse ait mülklerin imtiyaz ve dokunulmazlıkları bulunacak.
SİLAHLARIN KULLANIMI ŞARTA BAĞLANIYOR
Belgede ayrıca tesisin güvenliği, iletişim ve elektronik harp araçlarının ve silahların kullanımı da şarta bağlanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta parlamentonun onayına sunduğu yasa tasarısına göre 18 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve 20 Ocak'ta yayınlanan anlaşma, 49 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve ardından 25 yıllık sürelerle uzatılabilecek.
Anlaşmada iki ülke arasındaki bu işbirliğinin tamamen savunma amaçlı olduğu ve başka hiçbir tarafın hedef alınmadığı da belirtiliyor.
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