İran'ın Meşhed kentindeki hayat pahalılığı eylemlerine katılan 50'den fazla kişi gözaltında

Yüksek fiyatlara karşı dün İran'ın 2. büyük kenti Meşhed'de yapılan ve 'Diktatöre ölüm', 'Ruhani'ye ölüm' gibi sloganların atıldığı eyleme katılan 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan ülkedeki eylemler yayılarak devam ediyor. Kirmanşah'taki eyleme polis müdahale etti.

İranlı yetkililer dün İran'ın 2. büyük kenti olan ve Şiilerce kutsal kabul edilen Meşhed'de yüksek fiyatlar ve ekonomik sorunlara karşı yapılan eyleme katılan 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

'SERT SLOGANLAR NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDILAR'

Fars haber ajansına konuşan Meşhed Devrim Mahkemesi'nin başkanı Hüseyin Heidari eylemcilerin 'sert sloganlar' nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Heidari "Protestonun insanların hakkı olduğunu düşünüyoruz ancak bazı insanlar bu duyguları istismar etmeye çalışırsa bunu beklemeyeceğiz ve karşı koyacağız" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi olan Ayetullah Ahmed Alamolhoda da benzer bir açıklama yaparak birkaç kişinin yüksek fiyatlarla ilgili protestolardan faydalanarak İran'ın bölgesel çatışmalara katılmasına karşı sloganlar attığını savundu.

Alamolhoda, "Güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri isyancıları kendi hallerine bırakırsa, düşmanlar yayınlayacakları görüntüler ve fotoğraflar ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Meşhed'de devrimci temelini kaybettiğini söyleyeceklerdir" dedi.

Yayınlanan görüntülerde eyleme katılan yüzlerce kişinin 'Diktatöre ölüm', '(Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani'ye ölüm' gibi sloganlar attığı görülmüştü.

Breaking news-Thousands protest in Mashhad (second most populous city located in northeast #Iran), and other cities today, chanting “death to Rouhani”, “death to dictator” “forget about Syria, think about us.” They were protesting the rise in the living costs. pic.twitter.com/wprzRzZb3c — Shahin Gobadi (@gobadi) December 28, 2017

​Görüntülerde ayrıca eylemcilerin hükümetin ülkedeki koşulları geliştirmek yerine bölgede daha geniş rol üstlenmesine karşı olduğu görülmüştü.

Eylemciler 'Gazze değil, Lübnan değil, hayatım İran'a feda olsun' ve 'Suriye'yi terk edin, bizi düşünün' gibi sloganlar atmıştı. Meşhed'in yanı sıra diğer bazı kentlerde de küçük ölçekli gösteriler yapılmıştı.

KİRMANŞAH'TA POLİS EYLEMCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Diğer taraftan eylemler bugün diğer kentlere yayılarak devam ediyor.

Fars haber ajansı ülkenin batısındaki Kirmanşah'ta yüzlerce kişinin katıldığı eyleme polisin müdahale ettiğini duyurdu. Ajans eylemcilerin 'Siyasi tutuklulara özgürlük' ve 'Ya Özgürlük ya ölüm' sloganları attığını açıkladı.

BÖLGEDEKİ EKONOMİK SORUNUN TEMELİNDE NELER YATIYOR?

AFP'nin aktardığına göre Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde (2005-2013) izinsiz olarak borç veren kurumlar aşırı şekilde ülkede yayıldı.

Bankacılık sektöründeki sorunlar inşaat patlaması ile birleşince birçok kredi şirketi yatırımcılara ödeme yapamadı.

2013'te iktidara gelen Ruhani ise finans sektörünü düzeltmeye çalışarak en büyük 3 kredi şirketini kapattı.

Bu şirketler Mizan, Fereştegan ve Samen al-Hojaj'dı. Ruhani, Merkez Bankası'nı zararı karşılamakla görevlendirse de süreç oldukça yavaş işledi.

Mizan şirketinin kapanması özellikle bölgeden 1 milyon kişinin hesabının bulunması nedeniyle Meşhed'i derinden etkiledi.

IRNA'nın aktardığına göre 2015'ten bu yana benzer sebeple kentte gösteriler düzenleniyor.