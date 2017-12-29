Kahire'de Kıpti kilisesine düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki bir kiliseye düzenlenen ve en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bulunan ve Kıptilerin gittiği Mar Mina kilisesine düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh Kahire'de Kıpti kilisesine silahlı saldırı: En az 9 ölü

IŞİD bağlantısıyla bilinen AMAK haber ajansında, Kıpti kilisesine düzenlenen saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis en az 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganın yaralı ve gözaltında olduğu belirtildi. Saldırganın tüfek, mermi ve kilisenin içinde patlatmayı amaçladığı anlaşılan bir bomba bulunduğu belirtildi.