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    İran'da Kudüs Günü kutlamaları

    İran'dan ABD'ye: Halkın demokratik taleplerine fikir beyan edecek durumda değilsiniz

    © Sputnik/ Soheil Gargari
    Ortadoğu
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    İran'da bir dizi kentte düzenlenen protesto gösterilerini teşvik eden ABD'ye Tahran 'İran anayasası kanuni yollardan demokratik istekleri desteklemektedir' yanıtını verdi. Sokaklarda gövde gösterisi sırası bu kez yönetim yanlılarındaydı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'tan İran'a: Dünya izliyor
    İran Dışişleri'nden protesto gösterilerine ABD'nin sunduğu desteği boşa düşürmeye yönelik bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İran anayasasının kanuni yollardan dile getirilen demokratik istekleri desteklediğini söyledi. Tahran, Reşt, Meşhed, Şiraz, İsfahan, Hemedan  ve Kirmanşan kentlerine yayılan protestoların ardından bu kez yönetim yanlıları gövde gösterisi için sokaklara döküldü.

    'BUGÜNE DEK DARBEYİ, SAVAŞI DESTEKLEDİNİZ'

    Kasımi, İran'da demokratik isteklerin kanunlar çerçevesinde istenmesi ve talep edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. İranlı sözcü, ABD'nin son 70 yılda İran'da darbeyi, eski rejimi, 'zoraki savaş' döneminde Saddam Hüseyin'i desteklemesini hatırlatarak, ‘'Amerikan yetkilileri büyük ve bilge İran milleti için fikir belirtecek durumda değiller'' dedi.

    ​'MEDENİ İSTEKLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR'

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo/ Alex Brandon
    ABD: Bütün ülkeler İran'daki gösterilere açık şekilde destek vermeli

    ''İran halkı, son günlerde bazı medeni isteklerini dile getirmek için kentlerde yapılan toplantıları ABD'li yöneticilerin fırsatçı bir şekilde desteklemelerini Amerikan hükümetinin riya ve hilesi olarak görmektedir'' diye devam eden Kasımi, İran halkının Başkan Donald Trump ve diğer Amerikan yetkililerinin ucuz söylemlerine değer vermediğini dile getirdi.

    'İRAN HALKI HER ZAMAN MEYDANLARDADIR'

    İran halkının seçimlere geniş katılımının, ülkenin kaderini belirlemedeki faal varlığının ve kurumlarla ilgili eleştirel yaklaşımlarının ülkenin ve devrimin ilerlemesinin sebepleri olduğunu anlatan Dışişleri Sözcüsü, 'halkın her zaman meydanlarda olmasının ülke ve halkın kötülüğünü isteyenler karşısında direnişin en önemli sebepleri olduğunu' ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    'ABD ve İsrail, İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştı'
    'TRUMP İRANLILARI ABD'YE SOKMAZKEN…'

    Bunun aynı zamanda Trump hükümetinin İran'ın kötülüğünü isteyenlerin başında geldiğini ispatladığını söyleyen Kasımi, ''İran halkı, Trump'ın Filistin ile ilgili sergilediği tutumu, İran halkının ABD'ye girişini yasaklamasını ve ABD'deki bazı İranlıları tutuklamasını unutmadı, daima hatırlayacak'' dedi.

    İÇİŞLERİ BAKANI: YASADIŞI GÖSTERİLERE KATILMAYIN

    İran
    © REUTERS/ Raheb Homavandi
    İran'ın Meşhed kentindeki hayat pahalılığı eylemlerine katılan 50'den fazla kişi gözaltında

    Ancak dini liderle molla rejiminin gitmesinin talep edilmesinin yanısıra seçilmiş Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de hedef alan protestolardan onlarca kişinin gözaltına alındığı haberleri gelmişti. BBC'nin haberine göre İran İçişleri Bakanı Abdulrahman Rahmani Fazli de halka yasadışı gösterilere katılmama çağrısı yaptı. Fazli "Düzenleyenler için de diğer yurttaşlar için de sorun yaratacak yasadışı gösterilere katılmayın'' ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Tahran ve diğer kentlerde düşük katılımlı protestolar yapıldığı kaydedildi.

    2009'DAN BERİ İLK

    Zira bu kez binlerce kişi dini liderlik ve hükümete destek verip fitneye karşı çıkan sloganlarla yürüdü. Gösterilerde 2009'da İran cumhurbaşkanlığı seçimini Mahmud Ahmedinecad'ın kazandığının açıklanmasını protesto için sokağa dökülen muhaliflerin 'yeşil devriminin' kanlı biçimde bastırılmasının yıldönümüne atıf yapıldı. İran'da 'yeşil devrim'den beri ilk kez birden fazla kentte protestolar düzenleniyor.

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