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    İran-protestolar (Tahran)

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı

    © AP Photo/
    Ortadoğu
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    İran genelindeki eylemlerde dün akşam 9 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ülkede 6 gündür süren eylemlerde ölü sayısı böylece en az 20'ye ulaştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tutarak "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor" dedi.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting in Jerusalem September 10, 2017
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    Netanyahu, İranlı protestocuları 'kahraman' olarak niteledi
    İran devlet televizyonu dün gece başkent Tahran'a 350 km uzaklıktaki İsfahan'a bağlı Kehderican'da 6 eylemcinin bir polis karakoluna saldırdığı sırada öldüğünü açıkladı.

    Devlet televizyonu eylemcilerin karakoldan silah çalmaya çalışması üzerine çatışmaların yaşandığını iddia etti.

    İran devlet televizyonu ayrıca İsfahan'a bağlı Humeynişehr'de 11 yaşındaki bir çocuk ile 20 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü, İsfahan'a bağlı bir diğer bölge olan Necefabad'da da 1 İran Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Ölenlerin tümünün tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. İsfahan'da ayrıca dün 100 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

    İLK KEZ BİR GÜVENLİK MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

    İran protesto
    © AP Photo/
    İran'da bir gösterici polise ateş açtı: 1 ölü
    İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Necefabad'da bir saldırganın tüfekle bir polisi öldürdüğünü, 3'ünü de yaraladığını duyurmuştu.

    İran Devrim Muhafızı'nın öldüğü olayla bu saldırının aynı olay olup olmadığı ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Associated Press (AP) ülkedeki protesto gösterilerinde ilk kez dün bir güvenlik mensubunun öldürüldüğünü de kaydetti.

    TAHRAN'DA 3 GÜNDE 450 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yarı resmi ILNA haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Ali Aşgar Nasserbaht ise başkentte 3 günde 450  eylemcinin gözaltına alındığını kaydetti.

    Nasserbaht cumartesi günü 200, pazar 150, dün ise 150 eylemcinin Tahran'da gözalatına alındığını belirtti.

    ŞAMHANİ: İRAN İLE İLGİLİ ETİKET VE MESAJLAR ABD, İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELİYOR'

     

    Diğer taraftan İranlı yetkililerden yaşananlardan 'yabancı güçleri' sorumlu tutan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    BBC Türkçe'nin katardığına göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tuttu.

    Lübnan medyasına konuşan Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.

    LARİCANİ: SAVCILARIN SERT TUTUM TAKINMALARINI İSTİYORUM

    İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani de yetkililere eylemcilere karşı koymaları çağrısı yaptı. Laricani "Ülkedeki tüm savcıalrdan müdahale etmelerini ve sert tutum takınmalarını istiyorum" dedi.

    RUHANİ: PROTESTOLAR BİR FIRSAT

    Tahran Üniversitesi-eylem
    © AP Photo/
    Rusya: İran'a dış müdahale kabul edilemez
    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dünkü açıklamasında İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirterek "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.

    Ruhani, bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

    Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

    HAMANEY'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

    Ruhani daha önceki açıklamasında 'Kanuna ve halkın isteğine karşı slogan atan ve kutsallar ile devrimin değerlerine hakaret eden  bu azınlık ile ulusumuz ilgilenecektir" demişti.

    Zira gösterilerde 'Diktatör'e ölüm' ve 'Ruhani'ye ölüm' sloganları atılmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'tan İran mesajı: Değişim zamanı geldi
    Öte yandan protestoların başlangıcından beri  sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.

    AB: BARIŞÇIL GÖSTERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİ EDİLMESİNİ UMUYORUZ

    Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Catherine Ray tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise  AB'nin İran'daki gelişmeleri izlediği ve İran makamlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.

    Gelişmeleri gözlemlemeyi sürdüreceklerini ifade eden Ray, "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamalarının ardından barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğünün garanti edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Çatışma, Protesto, İran Devrim Muhafızları, AB, Ayetullah Sadık Amuli Laricani, Ali Şamhani, Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, İsfahan, İran
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