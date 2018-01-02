Afganistan'da 1 ABD askeri öldü, 4'ü yaralandı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde çıkan çatışmada 1 ABD askerinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerden ikisinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
Çatışmanın gerçekleştiği Açin ilçesi IŞİD'in kalesi olarak biliniyordu. Afganistan kuvvetleri komutanı Nicholson, nisan ayında Açin bölgesine 'Tüm Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB bombasının atılması emrini vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Afganistan'a 4 bin askerin daha gönderilmesine onay vermişti.
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