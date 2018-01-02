Afganistan'da 1 ABD askeri öldü, 4'ü yaralandı

Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde çıkan bir çatışmada 1 ABD askeri öldü, 4 asker yaralandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde çıkan çatışmada 1 ABD askerinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerden ikisinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin sorumlusu General John Nicholson; "İçimizden birini yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu çok zor zamanda, kalplerimiz kaybettiğimiz ve yaralı arkadaşlarımızın ailesi, dostlarının yanında" dedi.

Çatışmanın gerçekleştiği Açin ilçesi IŞİD'in kalesi olarak biliniyordu. Afganistan kuvvetleri komutanı Nicholson, nisan ayında Açin bölgesine 'Tüm Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB bombasının atılması emrini vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Afganistan'a 4 bin askerin daha gönderilmesine onay vermişti.