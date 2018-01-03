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    Batı Şeria'da bir pankart: 'Trump, Filistinliler yalnız değildir'

    Trump'ın yardımları kesme tehdidine Filistin'den yanıt: Bize şantaj yapamayacaklar

    © REUTERS/ Mohamad Torokman
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e yapılan yardımları kesme tehdidine Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi yanıt verdi. Aşravi "Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti" dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü de "Filistin satılık değil" değerlendirmesini yaptı.

    Nikki Haley- Donald Trump
    © AP Photo/ Seth Wenig
    Trump, Filistin'e yardımı kesmek istiyor
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda  Washington'ın Filistin yönetimine yıllık 300 milyon dolardan fazla yaptığı ekonomik yardımı kesebileceği yönündeki açıklamasına Filistin'den yanıt geldi.

    'TRUMP BARIŞ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞIMIZI SABOTE ETTİ'

    Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi yaptığı açıklamada 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti" dedi.

    'KENDİ SORUMSUZ EYLEMLERİNİN SONUÇLARI İÇİN FİLİSTİN'İ SUÇLAMAYA CÜRET EDİYOR'

    Aşravi açıklamasının devamında " Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.

    Hanan Aşravi
    © AFP 2017/ ABBAS MOMANI
    Hanan Aşravi

    ABBAS'IN SÖZCÜSÜ: FİLİSTİN SATILIK DEĞİL

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna da yaptığı açıklamada "Kudüs Filistin devletinin ebedi başkentidir ve altın ya da milyarlar karşılığında satılık değildir" dedi.

    Rudeyna "Müzakerelere dönülmesine karşı değiliz ancak bu müzakereler Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımış olan uluslararası kanunlar ve sözleşmeler temelinde olmalı" ifadelerini kullandı.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir hiç uğruna milyarlarca dolar ödediğimiz ülke sadece Pakistan değil, birçok ülke var. Örneğin Filistinlilere bir yılda yüzlerce milyon dolar ödüyoruz ve karşılığında hiç saygı görmüyoruz. Uzun süredir gecikmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesini yapmıştı.

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

    ABD 2016'DA FİLİSTİN'E 368 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPTI

    Kudüs- İsrail- ABD
    © AFP 2017/ AHMAD GHARABLI
    İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
    ​ABD yıllardır Filistin Yönetimi'ne bütçe ve güvenlik desteğinin yanı sıra Birlemiş Milletler'in (BM) Batı Şeria ve Gazze'deki programları için yüz milyonlarca dolarlık yardım yapıyor.

    İsrail'in önde gelen gazetesi Haaretz'e göre 2016'da ABD, Filistin'e çoğu BM programlarında kullanılmak üzere 368 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

    Haaretz, ABD yardımlarının kesilmesinin sadece Filistin Yönetimi üzerinde baskı kurmayacağını Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olmayan Gazze ve Ürdün'deki Filistinliler'in kaldığı mülteci kamplarında bulunan yardıma muhtaç insanları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

    ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'İN BU AY ORTADOĞU TURUNA ÇIKMASI BEKLENİYOR

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © REUTERS/ Mohamad Torokman/
    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Pence ile görüşmeyi reddetti
    Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını emrettiği 6 Aralık tarihli kararı sonrası Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmelerindeki geleneksel arabulucu rolünü terk ettiğini' söylemişti.

    82 yaşındaki Filistinli lider barış süreci konusunda ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile planlanan buluşmasını da iptal etmişti. Mısır'daki Hristiyan ve Müslüman liderler de benzer bir adım atmıştı.

    Ancak Pence'in sözcüsü Alyssa Farah, ABD Başkan Yardımcısı'nın bu ay Ortadoğu turunu gerçekleştireceğini belirterek "Ayrıntıları netleştiriyoruz. İlerleyen günlerde seyahatin ayrıntılarını açıklayacağız" dedi.

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    Etiketler:
    Ortadoğu Barış Süreci, Şantaj, Yardım, Tehdit, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM, Donad Trump, Nikki Haley, Mike Pence, Hanan Aşravi, Kudüs, Filistin, İsrail, ABD
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