İran İçişleri: Protestolara katılım en fazla 42 bindi

İran İçişleri Bakanı, protestolara katılımın düşük olduğunu, bir haftada en fazla 42 bin kişiyi topladığını söyledi. İran'daki protestolara ABD ve İsrail'in ardından IŞİD de destek açıkladı.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolara katılımla ilgili hükümetten ilk kez açıklama geldi. İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fazli, protestoların sürdüğü bir hafta boyunca toplam katılımın en fazla 42 bini bulduğunu söyledi.

Fazli ''Protestoların o kadar sürebilmesinin nedeni, hükümetin müsamaha, itidal, hoşgörü gösterip etkileşime geçmesidir'' dedi.

IŞİD: VELAYETİ FAKİHE KARŞI AYAKLANMA

İran güçlerinin Irak, Suriye ve Lübnan'da cihatçılara karşı verilen savaşa müdahil olmasıyla çıkan mali faturanın da protesto edildiği eylemlere ABD ve İsrail'in ardından IŞİD de destek açıkladı.

IŞİD'in internet üzerinden yayınladığı haftalık gazete al Naba'da İran'daki protestolardan 'rejime karşı devrim, velayeti fakihe karşı ayaklanma' diye söz edildi, protestocuların yöneticilere son derece önemli mesajlar verdikleri, eylemlerin devam etmesi gerektiği savunuldu. Velayeti fakih, İran'daki dini liderliğin başını çektiği molla rejimine deniyor.