Boykota destek veren uluslararası 20 kuruluşun İsrail'e girişi yasaklandı

'BU KURULUŞLARIN TOPRAKLARIMIZA GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEK'
Kanal7 televizyonunun haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan yaptığı açıklamada, savunmadan saldırıya geçtiklerini belirterek, "Boykot çağrısı yapan kuruluşlar bilmelidir ki İsrail devleti bu kuruluşların topraklarına girmesine ve vatandaşlarına zarar vermesine izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Söz konusu kuruluşların, İsrail’in uluslararası camiadaki meşruiyetine darbe vurmak için spekülatif haberlere yer verdiğini ileri süren Erdan, bunların sürekli İsrail’i boykot ettiğini ve farklı ülkelerdeki kuruluşlara da baskı uyguladığını iddia etti.
Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan 'Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi', uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.
İsrail, BDS’yi stratejik bir tehdit olarak görüyor, buraya bağlı aktivistleri anti-Semitist olarak suçluyor ve boykot çağrısında bulunan bu kişileri sınır dışı ediyor.
Bu çerçevede İsrail Parlamentosu (Knesset) da Mart 2017’de, İsrail'i boykot etme çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören 'boykot' yasasını onaylamıştı.
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