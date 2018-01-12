İHH: Hama'dan göç eden 200 aile İdlib'deki kampa yerleştirildi

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Tosun, "Hama'dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin'e kurulan çadır kampı tamamlanarak, 200 aile yerleştirildi" dedi.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Hama'da Rus askeri polisine saldırıda kullanılan silahlar ABD yapımı çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, çatışmaların devam ettiği Doğu Hama'dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin'de yapılan konaklama merkezi tamamlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Doğu Hama'dan İdlib kırsalına göçün sürdüğünü söyledi.

Göç nedeniyle yeni barınma ihtiyaçlarının oluştuğunu ifade eden Tosun, "Hama'dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin'e kurulan çadır kampı tamamlanarak, 200 aile yerleştirildi. Mobil sağlık merkezi, gelen aileleri sağlık taramasından geçirdi. Çocuklar için alanda bir okul oluşturuldu. Temiz içme suyu ihtiyaçları su tankerleriyle gideriliyor'' dedi.

Doğu Hama ve İdlib’den göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana dek 170 binin üzerinde insan Türkiye sınırına yakın noktalara göç etti. pic.twitter.com/69c2QsPKu8 — İHH (@ihhinsaniyardim) 11 Ocak 2018

Tosun, "Elektrik kullanımları için çalıştırdığımız jeneratörlerin motor sesinden bile irkilip çadırlarına kaçan çocuklar oldu" şeklinde konuştu.

Tosun, alanın gelen ailelere yetersiz kalması nedeniyle Babuska bölgesinde yeni çadırlar kuracaklarını da sözlerine ekledi.