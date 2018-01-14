İbadi, Irak seçimleri için 'Zafer Koalisyonu' kurdu

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, Zafer Koalisyonunu oluşturarak, siyasi grupları mezhepler üstü bu ulusal koalisyonuna katılmaya çağırıyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbadi, "Zafer Koalisyonu, şehitlerin kanı ile zaferi muhafaza edecek ve yolsuzlukla mücadeleyi sürdürecek. Bu koalisyon, tüm Iraklılar için çalışacak ve ülkenin birliğiyle ulusal egemenliğini güçlendirecek" dedi.

Şii milis gruplardan oluşan bazı Haşdi Şabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında 'El-Fetih' isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük'’te 'Irak Türkmenleri Cephesi' adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı

Ülkedeki Sünni grupların nasıl bir ittifakla seçim yarışına gireceği henüz açıklanmadı.

Başbakan İbadi, Bakanlar Kurulu'nun ülkedeki yerel ve genel seçimlerin 12 Mayıs’ta yapılacağı kararı aldığını duyurmuştu.

SADR: BİZİ ŞAŞIRTTI

Bu arada Şii lider Mukteda el Sadr, İbadi'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı ve örgüt komutanlarından Hadi el Amiri'nin başını çektiği seçim koalisyonuyla ittifak yapmasını eleştirdi. Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabırlı Irak halkına, nefret edici siyasi ittifaklar ve mezhepçi kutuplaşmalardan dolayı taziyelerimi iletiyorum. Ulusalcılık ve reformun öncüsü olduğunu düşündüğüm Başbakan İbadi'nin (Haşdi Şabi'yle ittifakı) durumu bizi son derece şaşırttı" ifadelerini kullandı.