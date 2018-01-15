Kayıt
13:43 15 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan-film gösterimi

    Suudi Arabistan'da sinema yasağının kalkması sonrası film gösterimleri başladı

    © REUTERS/ Reem Baeshen
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağının sonlanmasının ardından çocuklara yönelik uzun metraj animasyon film gösterimlerine başlandı.

    Suudi Arabistan-sinema
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    Sinema yasağını kaldıran Suudi Arabistan sektöre hızlı girdi: 20 adet IMAX açılacak
    Son dönemde konserler, komedi gösterileri ve kadınların araç kullanması gibi reformlara Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emirleri doğrultusunda imza atan Suudi Arabistan'da çocuklara yönelik uzun metraj animasyon film gösterimleri başladı.

    Suudi izleyiciler Cidde'deki bir kültür merkezinde 'Emoji Filmi' (Emoji Movie) ve 'Kaptan Düşükdon' (Captain Underpants) adlı filmleri beyaz perdede izleme imkanı buldu.

    Suudi yetkiler kültür merkezine projektör, patlamış mısır makinesi ve kırmızı halı yerleştirilmesi için de sponsor oldu.

    Suudi izleyiciler 'Emoji Filmi' (Emoji Movie) ve 'Kaptan Düşükdon' (Captain Underpants) adlı filmleri beyaz perdede izleme imkanı buldu.
    © REUTERS/ Reem Baeshen
    Suudi izleyiciler 'Emoji Filmi' (Emoji Movie) ve 'Kaptan Düşükdon' (Captain Underpants) adlı filmleri beyaz perdede izleme imkanı buldu.

    KALICI SİNEMA SALONLARININ MART İTİBARIYLA AÇILMASI BEKLENİYOR

    Ülkede yıllar sonra ilk kalıcı sinema salonlarının mart ayı itibarıyla açılması beklenirken, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde'de bulunan devlet kontrolündeki kültür merkezinde olduğu gibi geçici düzenlemeler yapıyor.

    Cidde'deki gösterimi organize eden 'Cinema 70' adlı şirketin yetkilisi Memduh Salim "Şu ana kadar sinema salonları için altyapı yoktu o nedenle biz sinema salonlarına en yakın alternatif alanlarda bunu deniyoruz. 11 Aralık'taki sinema salonlarına izin veren kararın ardından bu filmleri ilk sinema gösterimlerinin başlangıç noktası olarak kullanmayı denedik" dedi.

    'ÇOK GEÇ GELEN BİR ADIM'

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    Suudi Veliaht Prens'ten yaklaşık 35 yıl sonra bir ilk: Sinema yasağı kalktı
    Emoji Filmi'ni karısı ve kızı ile izleyen 28 yaşındaki Sultan el Otaybi evde izlemek yerine salonlarda film izlemekten dolayı Suudi vatandaşlarının mutlu olduğunu belirterek " Çok daha rahat. Hafta sonları bir aktivite oluyor ve ortam değişiyor. Çok geç atılan bir adım ancak Allah'a şükür şimdi gerçekleşiyor" dedi.

    30 yaşındaki İbtisam Abu Talib ise "Her şeyi görmek istiyorum çünkü bu biz Suudiler için bunlar çok yeni. Umarım aksiyondan romantik filmlere, komediden çocuk filmlerine kadar her şey serbest olur" dedi.

    Binlerce Suudi Arabistan vatandaşı eğlence etkinlikleri için şu anda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelere seyahat ediyor.

    Hükümet ise seyahatlerde harcanan bu paraların ülkede kalmasını hedefliyor.

    Suudi yetkililer 2030 itibarıyla 2.000 salon hazırlayarak ekonomiye 24 milyar dolarlık bir katkı ve 30.000 yeni iş imkanı yaratmayı amaçlıyor.

    Ülkede sinemalar 1980'lerin başında yasaklanmıştı.

    İlgili konular:

    Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi
    Suudi Arabistan'dan vize açılımı: Kadın turistler ülkeye yalnız gelebilecek
    İlk kez Suudi Arabistan'a kadın büyükelçi atandı
    Etiketler:
    Animasyon, Yasak, Vahhabilik, Sinema, Captain Underpants, Emoji Movie, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cidde, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Lazkiye'deki Hmeimim hava üssündeki Rus Su-25 jeti
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan en korkunç saldırı uçakları
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam