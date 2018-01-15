Mikdad: Türkiye, güçlerini Suriye'den çekmeli

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk askerlerinin Suriye'deki varlığını 'saldırganlık' olarak niteleyerek, bunun hiçbir bahane ile haklı çıkarılamayacağını söyledi. Mikdad "Ankara'dan Suriye'deki güçlerini çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz" dedi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Sputnik'e konuştu.

Türk askerlerinin Suriye'deki varlığını 'saldırganlık' olarak niteleyen Mikdad "Bu hiçbir bahane veya açıklama ile haklı çıkarılamaz. Türkiye hükümetinin güçlerini topraklarımızdan çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN SURİYE'DE ÜS BULUNDURMASI İŞGALDİR'

ABD'nin Suriye'de üslerinin olmasına da değinen Mikdad "Hiçbir ülkenin Suriye hükümetinin onayı olmadan topraklarımızda askeri üs bulundurması kabul edilemez. Bu saldırganlık ve işgaldir. İlerideki adımlarımızda bu belirlemelerden yola çıkarak hareket edeceğiz" dedi.

'DE MISTURA'NIN KARARSIZLIĞI, SORUMSUZLUĞUNU GÖSTERİYOR'

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Mikdad, Birleşmiş Milletler'in (BM) Soçi'de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılıp katılmama yönündeki kararsızlığına ilişkin de "Bu beklemediğimiz bir tavır değildi. Zira (BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan) de Mistura Suriye'de krizin çözümü konusunda çok gayretli değil. Mistura'nın Kongre'ye katılma konusundaki kararsızlığı da onun göreviyle çelişkili haldeki sorumsuzluğunu gösteriyor. Uluslararası toplum Mistura'yı sorumlu davranmaya itmeli" ifadelerini kullandı.

"De Mistura Suriye'deki krizin barışçıl bir şekilde çözümü görevine uygun değil" diyen Mikdad, şöyle devam etti: "1500 Suriyeli ve muhalifin katılacağı Soçi'deki Kongre'ye yönelik tavrı, ona yönelik yaklaşım konusunda çok etkili olacak. Bu toplantının Suriye topraklarına güvenlik ve istikrarın geri getirilmesi için bir ilk olması gerektiğini düşünüyoruz."

'SİLAHLA ALAMADIKLARINI SİYASETLE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Cenevre'deki görüşmelere değinen Mikdad "Krizin siyasi yolla çözülmesi için Cenevre görüşmelerine katıldık. Ancak bazı ülkeler silah ve askeri operasyonlarla elde edemediklerini siyasi yolla edinmeye çalışıyorlar. Suriye hükümeti Suriye halkının karşı çıkacağı hiçbir senaryoyu kabul etmeyecek. Bu savaşın en zor zamanlarında bile yapılmadı" dedi.

'SURİYE ORDUSU BAŞARILAR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR'

Mikdad, Cenevre görüşmelerinin 8. turunun Suriye halkını koruyanları değil, terör örgütleri ve destekçilerinin çıkarlarına hizmet eden bir tavır olması nedeniyle başarısız olduğunu ekledi.

Mikdad "Suriye'de terörle mücadele sürüyor. El Nusra (Fetih el Şam), IŞİD ve Halep'teki terör örgütlerine karşı zafer kazanılması krizin dönüm noktası oldu. O zamandan beri Suriye ordusu terörle mücadelede başarılar kazanmaya devam ediyor" dedi.

'ABD'YE HİZMET EDEN KÜRTLER, TÜRK GÜÇLERİNE KAPILARI AÇIYOR'

Mikdad Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlere ilişkin de şunları söyledi: "Biz binlerce yıl ortak bir hayatı paylaşmış tek bir halkız. Ancak ABD, Suriye Demokratik Güçleri'ne (DSG) yatırım yapıyor. ABD'nin çıkarlarına hizmet eden Kürtlerin, Türk güçleri için kapıları açtıklarını düşünüyoruz. Vatanı ve vatanının çıkarlarına aykırı hareket edenler Suriye ve Suriye halkının düşmanıdır. Kürtlerin çoğu birer Suriye vatanseveri. Ancak başka ülkelerden para alanlar da var. Elbette onlara ne Suriyeli ne de vatansever diyebiliriz. Ülke içindeki sorunların tamamını kendi kendimize çözmeliyiz, ABD ile müttefik olarak değil. Suriye'yi bölmeyi başaramayacaklar, bu yakın zamanda apaçık olacak. Onlar (DSG) için daha iyi olan Suriye ordusunun safına geçmeleri. Her ihanetin bedeli vardır."