'BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah hastanede'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki El Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kardeşine iki kızının eşlik ettiğini kaydeden Şeyh Halid, "Ona, 'kızlarının gitmesine izin vereceğiz. Ancak sen burada kalacaksın' demişler. Şeyh Abdullah da bu duruma karşı çıkmış. Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler" dedi.
Şeyh Abdullah, dün Al Jazeera kanalında yayınlanan bir video kaydında, 'Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu' söylemişti.
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