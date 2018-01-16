'BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah hastanede'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki El Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Durumu hakkında bilgi vermeyen kardeş Şeyh Halid, "Bana şahsi olarak gelen bilgilerde çelişkiler var. Bazen Suudi Arabistan'a sınır dışı edileceği bazen de istediği yere gitmesine izin verileceğine dair malumatlar ulaşıyor. Bu sabah, Şeyh Abdullah'ın kendi talebi üzerine İngiltere'ye gitmesine izin verileceğini ilettiler. Ancak daha sonra pasaportunun İngiltere'ye gitmesine uygun olmadığını, Katar tarafından arandığını haber verdiler. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kardeşine iki kızının eşlik ettiğini kaydeden Şeyh Halid, "Ona, 'kızlarının gitmesine izin vereceğiz. Ancak sen burada kalacaksın' demişler. Şeyh Abdullah da bu duruma karşı çıkmış. Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler" dedi.

Şeyh Abdullah, dün Al Jazeera kanalında yayınlanan bir video kaydında, 'Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu' söylemişti.