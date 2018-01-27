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    Nasır El Hariri

    Müzakere Yüksek Komitesi'nden Soçi boykotu, Rus Dışişleri: Kongre'yi etkilemez

    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    Ortadoğu
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    Suriyeli muhaliflerin çatı organizasyonu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot edeceğini duyurdu. Rusya Dışişleri kaynakları, MYK boykotunun kongrenin gerçekleştirilmesini etkilemeyeceğini söyledi.

    Üç liderin Soçi'deki zirvesi fotoğraflarda
    © Sputnik/ Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL
    Soçi kongresinin davetiyeleri gönderildi
    Suudi Arabistan'ın organize ettiği Suriyeli muhaliflerin çatı organizasyonu olan Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni boykot edeceğini duyurdu.

    MYK, Twitter'dan ''Rusya tarafından 29-30 Ocak’ta Soçi'de toplanacak kongreyi boykot edeceğini duyururuz'' açıklamasını yaptı.

    HARİRİ DOĞRULADI

    MYK Genel Koordinatörü Nasr Hariri, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Suriye görüşmelerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını doğruladı.

    OYLAMA SONUCUNDA KARAR

    Hariri ''Bağımsız ve şeffaf bir oylama sonucunda kongreye katılmama kararı aldık'' diyerek ekledi:

    'KONGRENİN FAYDALI OLMASINI UMUYORUZ'

    ''Ancak kongrenin faydalı olmasını umuyoruz. BMGK'nın 2254 numaralı kararının uygulanmasına katkıda bulunursa bunu olumlu karşılarız.”

    Soçi’deki kongre için 1500'ü aşkın kişiye davetiye gönderildi. BM ve bazı uluslararası kuruluşlara da gözlemci olmaları teklif edildi.

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik/ Mikhail Voskerenskiy
    ABD, Soçi kongresinin davetini aldı
    'KONGRE'NİN DÜZENLENMESİNİ ETKİLEMEYECEK'

    Riyad destekli MYK'nin boykot duyurusuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kongre'nin gerçekleştirilmesini etkilemeyeceğini söyledi.

    'İSTEMEYEN KATILMAZ'

    Rus basınına konuşan Rus Dışişleri kaynağı "Muhaliflerin boykotu kongrenin gerçekleştirilmesine etki etmeyecek. Biz herkesi davet ettik. İstemeyenler katılmaz" ifadelerini kullandı.

    Kaynak "Kongre muhalifler olmadan gerçekleştirilecek maalesef" dedi.

     

    Etiketler:
    boykot, Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Soçi, Suriye
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