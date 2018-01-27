Müzakere Yüksek Komitesi'nden Soçi boykotu, Rus Dışişleri: Kongre'yi etkilemez

© Sputnik/ Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL Soçi kongresinin davetiyeleri gönderildi

Suudi Arabistan'ın organize ettiği Suriyeli muhaliflerin çatı organizasyonu olan Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni boykot edeceğini duyurdu.

MYK, Twitter'dan ''Rusya tarafından 29-30 Ocak’ta Soçi'de toplanacak kongreyi boykot edeceğini duyururuz'' açıklamasını yaptı.

HARİRİ DOĞRULADI

MYK Genel Koordinatörü Nasr Hariri, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Suriye görüşmelerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını doğruladı.

OYLAMA SONUCUNDA KARAR

Hariri ''Bağımsız ve şeffaf bir oylama sonucunda kongreye katılmama kararı aldık'' diyerek ekledi:

'KONGRENİN FAYDALI OLMASINI UMUYORUZ'

''Ancak kongrenin faydalı olmasını umuyoruz. BMGK'nın 2254 numaralı kararının uygulanmasına katkıda bulunursa bunu olumlu karşılarız.”

Soçi’deki kongre için 1500'ü aşkın kişiye davetiye gönderildi. BM ve bazı uluslararası kuruluşlara da gözlemci olmaları teklif edildi.

© Sputnik/ Mikhail Voskerenskiy ABD, Soçi kongresinin davetini aldı

Riyad destekli MYK'nin boykot duyurusuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kongre'nin gerçekleştirilmesini etkilemeyeceğini söyledi.

'İSTEMEYEN KATILMAZ'

Rus basınına konuşan Rus Dışişleri kaynağı "Muhaliflerin boykotu kongrenin gerçekleştirilmesine etki etmeyecek. Biz herkesi davet ettik. İstemeyenler katılmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak "Kongre muhalifler olmadan gerçekleştirilecek maalesef" dedi.