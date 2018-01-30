Güney Yemen geri dönüyor: Ayrılıkçılar Aden'i aldı

Yemen'e saldıran koalisyonun başını çeken Suudilerin desteklediği Hadi güçlerine BAE'nin desteklediği güneyli ayrılıkçılar adeta darbe yaptı. Liman kenti Aden'i ele geçiren Güney Geçiş Konseyi, Hadi'nin hükümetinin bulunduğu sarayı da kuşattı.

Yemen'e saldıran koalisyonun başını çeken Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) birbirine mi düştüğü sorusunu sorduran gelişmeler yaşanıyor. BAE'nin desteklediği güneyli ayrılıkçılar, Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası toplum tarafından tanınan devrik Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlere adeta darbe yaptı.

Ayrılıkçıların Güney Geçiş Konseyi, yoğun çatışmalar sonrası ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'i ele geçirdi. Bu adım, 1990'a dek bağımsız bir devlet olan Güney Yemen'in geri döndüğü yorumlarını beraberinde getirdi.

© AP Photo/ Hani Mohammed Husiler: Kızıldeniz'de uluslararası taşımacılığı engelleriz

Mart 2015'te Yemen'in başkenti Sana'yı Şi Husilerin ele geçirmesinden beri sivil katliamlarına, kolera ve açlıktan ölümlere yol açan saldırılar düzenleyen koalisyon, böylece ülkedeki kaosu daha da artırdı.

'YOLSUZLUK VE AYRIMCILIĞA DARBE'

21 Ocak'ta Güney Geçiş Konseyi, sistematik yolsuzluk ve ayrımcılıkla suçladıkları 'Başbakan' Ahmed bin Dagher ile 'kabinesini' 28 Ocak'a dek bir teknokratlar hükümetiyle değiştirmezse Hadi'yi devireceklerine dair ültimatom vermişti.

Nitekim pazar günü kızışan çatışmaların ardından stratejik öneme haiz Aden Limanı'nı ve hükümet binalarını ele geçiren Güney Geçiş Konseyi, 'başbakan ile hükümetin' bulunduğu el Maaşık Sarayı'nı kuşatmaya aldı ve kelimenin tam manasıyla anakapıya dayandı. Hadi güçlerine bağlı askerlerin kaçtığı saraya ayrılıkçı güçlerin girmesini şimdilik Suudi askerlerinin engellediği belirtildi.

© REUTERS/ Fawaz Salman Aden'de ayrılıkçılar hükümet binalarını ele geçirdi: 'Ülkenin birliğine yönelik bir darbe yapılıyor'

Aden'de yüzlerce kişi Güney Geçiş Konseyi'nin zaferini havai fişekler eşliğinde sokaklara çıkıp dans ederek kutladı.

Böylece Hadi'ye bir kez daha Aden'den Suudi Arabistan'a kaçış yolları gözüktü.

BAŞKANLIK KORUMALARININ ÜSSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Güney Geçiş Konseyi, ağır topçu ve tank ateşiyle Aden'in kuzeyindeki Dar Saad bölgesinde başkanlık koruma güçlerinin son üssünü de ele geçirdi. Üssün kapısına Güney Yemen bayrağının çekilmesinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kızılhaç'a göre pazardan beri çatışmalarda 36 kişi öldü, 185 kişi yaralandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ''Aden'de istikrar ve güvenliğin yeniden tesisi için gerekli gördüğümüz tüm önlemleri alacağız'' dedi.

Yine güneydeki Şabva bölgesinde ise İslamcı militanların bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda koalisyon destekli güçlere bağlı 15 asker öldü.

Koalisyonu destekleyen ABD, Aden'deki taraflara 'gerilimi tırmandırmak ve kan dökmekten uzak durma, diyalog yoluyla siyasi çözüme ulaşma' çağrısı yaptı.

BİRLEŞMENİN LİDERİ SALİH DE ÖLDÜRÜLDÜ © AFP 2018/ MOHAMMED HUWAIS 'Yılanların başları üzerinde dans eden' Salih'i Husiler öldürdü

Kuzey ile Güney Yemen'i 1990'da birleştiren ve 33 yıllık iktidarın ardından 2012'de devrilen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih de geçen yıl aralık ayında öldürülmüştü.

GÜNEY YEMEN'DEKİ SOSYALİST DEVLET

1839'da Osmanlı hakimiyetinden çıkarak Aden merkezli bir İngiliz protektorasına dönüşen Güney Yemen'in devamı olan Güney Yemen Halk Cumhuriyeti, 1967-90 arasında var olmuş sosyalist bir devletti. Batı'dan destek göremediğinden SSCB ve Çin'le yakınlaşmaya girmiş, silah yardımı karşılığında SSCB'ye deniz üslerini açmıştı.