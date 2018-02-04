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    Zeytin Dalı Harekatı

    TSK: Afrin'de 932 terörist etkisiz hale getirildi

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Ortadoğu
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (231)
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde yaptığı açıklamada "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur" ifadelerini kullandı. TSK'nın ayrıca Afrin'in kuzeyindeki Huruz Dağı'nı ele geçirdiği duyuruldu.

    Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı ele geçirildi.
    Emin Sansar
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 899 terörist etkisiz hale getirildi
    TSK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

    Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

    Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

    '5 HEDEF İMHA EDİLDİ, 35 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

    "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

    "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur.

    Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    'HURUZ DAĞI ELE GEÇİRİLDİ'

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül beldesindeki stratejik Huruz Dağı'na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

    Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.

    AA'nın aktardığına göre, TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK kontrolündeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 noktayı örgütten aldı.

    Bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

    "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (231)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, YPG, TSK, PKK, Afrin
    Topluluk kurallarıTartışma
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