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    Şam'ın Kasyun Dağı'ndaki mahallesi

    Suriye: Hava savunmamız İsrail'in Şam yakınlarındaki füze saldırısına yanıt verdi

    © Sputnik/ Mikhail Voskresensky
    Ortadoğu
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    İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında orduya ait mevkilere füze saldırısı düzenlediği duyuruldu. İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmezken, Suriye ordusu füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

    Suriye, 'yeni bir 'İsrail saldırganlığı' olarak tanımladıkları saldırının Şam yakınlarındaki askeri mevkilere yönelik olarak gerçekleştiğini duyurdu.

    'İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI LÜBNAN HAVA SAHASINI KULLANDI'

    Resmi haber ajansı SANA İsrail savaş uçaklarına hava savunma sisteminin yanıt verdiğini duyururken, Suriye ordusundan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının füzeleri fırlatırken Lübnan hava sahasını kullandığı öne sürüldü.

    'HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZ FÜZELERİ ENGELLEYİP ÇOĞUNU YOK ETTİ'

    Şam
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı
    Ordudan yapılan açıklamada "Bu sabah İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasından Şam kırsalındaki askeri mevkilerimizden birine bir dizi füze fırlattı. Hava savunma sistemimiz onları engelleyip çoğunu yok etti" dendi.

    Açıklamada ayrıca "Silahlı kuvvetler genel komutanlığı yinelenen, saldırgan ve hesaplanmamış maceralarından dolayı tamamen İsrail'i sorumlu tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

    Şam'daki AFP muhabiri Türkiye saatiyle 04.30'da şiddetli patlama sesleri duyduğunu açıklarken, İsrail'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

    ASKERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ HEDEF ALINDI İDDİASI

    İngiltere merkezli Suriye İnsan haklarını Gözlemevi ise İsrail'in attığı füzelerin bir kısmının Şam yakınlarındaki hedefleri vurduğunu öne sürdü.

    Suriye - İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki Kuneytra
    © REUTERS/ Alaa Al-Faqir
    Suriye hava savunma sistemi, Şam'a fırlatılan 3 İsrail füzesini imha etti
    Örgütün direktörü Rami Abdülrahman "Suriye hava savunma sistemi füzelerin bir kısmını engelledi ancak diğerleri Cemriye'deki cephane depolarını vurdu" dedi.

    Şam'ın 10 km kuzeybatısındaki Cemriye bölgesinde orduya ait bir dizi askeri mevkinin yanı sıra Askeri Araştırma Merkezi'nin (SSRC) binası da bulunuyor.

    İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre de Suriye hükümetine yakın kaynaklar İsrail'in saldırısının hedefinde Cemriye'deki araştırma merkezinin olduğunu belirtti.

    ABD ve Fransa daha önce SSRC'ye kimyasal silah üretimindeki rolü nedeniyle yaptırım uygulamıştı. İsrail daha önce tesise Mayıs 2013'te, Eylül 2017'de ise tesisin başka kentteki bir ofisine hava saldırısı yapmıştı.

    1 AY İÇİNDE 2. BENZER SUÇLAMA

    Son olayla birlikte Suriye 1 aydan kısa süre içinde İsrail'i 2. kez füze saldırısı ile suçlamış oldu.

    Suriye ordusu 9 Ocak'ta İsrail'i Şam kırsalındaki Kuteyfe'deki askeri karakola füze saldırısı yapmakla suçlamıştı. Ordu saldırıda maddi zararın yaşandığını keydetmişti.

    Suriye'deki çatışmalar süresince İsrail onlarca kez Suriye içine hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv saldırılarda Suriye hükümeti güçlerine destek veren Lübnan Hizbullahı'na giden silah konvoylarını hedef aldığını öne sürüyor.

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    Etiketler:
    Füze saldırısı, Şam, İsrail, Suriye
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