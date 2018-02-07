'Bombardıman nedeniyle Afrin susuz kaldı’ iddiası

Afrin kenti dışında yer alan su arıtma tesisinden bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, ''Merkez binadaki donanımda hasar meydana geldi, bu yüzden istasyon elektriksiz kaldı ve Afrin'e su sevkiyatı durdu. Onarım bir veya iki hafta alabilir'' iddiasında bulundu.

'6 MERMİ ATILDI, 5'İ İSABET ETTİ'

Su arıtma tesisi arazisine 5 merminin isabet ettiğini dile getiren kaynak, merkez havuz yakınına düşen 6'ncısının ise patlamadığını söyledi.

'KENT SAKİNLERİ VE SIĞINMACILAR ZORDA' © AFP 2018/ Ozan KOSE AA: TSK ve ÖSO, Şeyh Horoz köyünü aldı

Bir merminin parçalarının birkaç kontrol panelini devre dışı bıraktığını anlatan kaynak, kent sakinleri ve sığınmacıların çok zor durumda kaldığını savundu.

'KUYULAR VAR'

Kaynak, ''Ancak Afrin'de birkaç içme su kuyusu var. Bu kuyular kentin acil su ihtiyaçlarını karşılayabilecek'' diye ekledi.