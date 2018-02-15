Rus Dışişleri: ABD, Suriyeli Kürtlere silah göndermeye devam ediyor

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

'TÜRKİYE'Yİ PROVOKE EDEN ABD'LİLER IRAK ÜZERİNDEN KÜRTLERE YENİ SİLAH KONVOYLARI GÖNDERDİ'

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de Kürtlere yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

Zaharova, Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasındaki çatışmaların şiddetli olduğunu da belirtti.

Öte yandan Zaharova, ABD'nin Kürt müttefikleriyle birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık bir cepheleşme içinde olduğunu kaydetti.

Zaharova, "ABD'li birlikler, IŞİD militanları için güvenlik bölgesi haline gelen Tanf kırsalındaki 55 kilometrelik güvenlik bölgesinde işgale devam ediyor. Fırat'ın doğu kıyısında Kürt müttefiklerine bağlılığını sergileyen ve Kürtlerle birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık cepheleşme içinde olan ABD'nin eylemleri endişe verici" ifadelerini kullandı.