Zaharova: Suriye'de Rus olduğu tahmin edilen 5 kişi öldü, Rus askerleri değil

'MARS'IN FOTOĞRAFINI KULLANMIŞLAR'
Bu iddiaların hükümet karşıtı güçler tarafından yayıldığını vurgulayan Zaharova "Bu bilgileri kanalları üzerinden yayan ilk taraflar arasında Suriye hükümeti güçlerine bağlı milisler de vardı. Her nedense Mars yüzeyine ait bir fotoğrafı alıp üzerine imha edilmiş bir askeri teçhizat koymuşlar. Hatta bu teçhizat Ukrayna'ya ait olabilir. Fotoğraf 2014 tarihli" dedi.
'SURİYE'DE BİRÇOK MİLLETTEN KİŞİ VAR'
Suriye'deki çatışma bölgelerinde Rusya dahil birçok ülkeden insanın olduğunu belirten Zaharova "Bu kişiler farklı nedenlerle savaş bölgesinde, çatışmaların içinde. Ancak bu kişilerin hepsini takip etmek zor" ifadelerini kullandı.
ABD öncülüğündeki koalisyon 7 Şubat'ta Fırat Nehri'nin doğusunda Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) mevzilerine saldıran hükümet yanlısı güçlere karşı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Basında da ABD'li bir yetkili kaynak gösterilerek saldırılarda bu güçlerden en az 100 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bazı basın kuruluşları saldırılarda çok sayıda paralı Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.
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