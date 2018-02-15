Zaharova: Suriye'de Rus olduğu tahmin edilen 5 kişi öldü, Rus askerleri değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'de koalisyonun gerçekleştirdiği saldırıda onlarca veya yüzlerce Rus askerinin öldüğü iddialarının Şam karşıtı güçler tarafından ortaya atılmış klasik bir dezenformasyon olduğunu söyledi. Sözcü olayda Rus olduğu tahmin edilen 5 kişinin öldüğünü, ancak bunun henüz doğrulanmadığını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Onlarca veya yüzlerce Rusya vatandaşının öldüğü iddiaları klasik bir dezenformasyon. Ne 400 ne 200 ne 100 ne de 10 kişi öldü. İlk verilere göre, nedeni belli olmayan silahlı çatışmada 5 kişi öldü, bunlar tahminen Rusya vatandaşı. Ancak bu bilginin doğrulanması gerekiyor. Özellikle de Rusya vatandaşı olup olmadıkları. Bir kez daha altını çiziyorum, Rus askerleri ile bir alakası yok" ifadeleri kullandı.

'MARS'IN FOTOĞRAFINI KULLANMIŞLAR'

Bu iddiaların hükümet karşıtı güçler tarafından yayıldığını vurgulayan Zaharova "Bu bilgileri kanalları üzerinden yayan ilk taraflar arasında Suriye hükümeti güçlerine bağlı milisler de vardı. Her nedense Mars yüzeyine ait bir fotoğrafı alıp üzerine imha edilmiş bir askeri teçhizat koymuşlar. Hatta bu teçhizat Ukrayna'ya ait olabilir. Fotoğraf 2014 tarihli" dedi.

'SURİYE'DE BİRÇOK MİLLETTEN KİŞİ VAR'

Suriye'deki çatışma bölgelerinde Rusya dahil birçok ülkeden insanın olduğunu belirten Zaharova "Bu kişiler farklı nedenlerle savaş bölgesinde, çatışmaların içinde. Ancak bu kişilerin hepsini takip etmek zor" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon 7 Şubat'ta Fırat Nehri'nin doğusunda Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) mevzilerine saldıran hükümet yanlısı güçlere karşı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Basında da ABD'li bir yetkili kaynak gösterilerek saldırılarda bu güçlerden en az 100 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bazı basın kuruluşları saldırılarda çok sayıda paralı Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.