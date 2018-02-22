Menbiç'te YPG bayrakları altında Amerikan askeri eğitimi

SÖZCÜ ŞERVAN DERVİŞ DUYURDU
YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kurdurduğu Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şervan Derviş, ABD'nin öncülüğündeki 'uluslararası koalisyonun desteğiyle askeri eğitimden geçen' Konsey'in onlarca üyesiyle ilgili fotoğrafları Twitter'dan paylaştı.
Twitter'dan duyurdu… Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! https://t.co/vJYWmV9HD6 pic.twitter.com/RqWui5e0Au— Hürriyet Dünya (@HurriyetDunya) 22 Şubat 2018
'Syrianwar' isimli Twitter hesabı da '146 askeri öğrencinin 15 gün boyunca yoğun siyasi ve askeri derslerden geçirilerek muharebe misyonları için çok iyi hazırlandığını' dile getirdi.
Foto Issue 146 cadets of the military Council #Manbij received an intensive 15-day military, political & military lessons. A well-prepared and ready to carry out combat missions#Raqqa #Afrin #YPG #YPJ #YPG_Press_office #Efrin pic.twitter.com/IktRNxnQDT— Syrianwar🇸🇾 (@Syriawar2017) 22 Şubat 2018
Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.
Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'yı ziyaret edip hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinin sonucunda, Ankara ile Washington'ın kuracağı ortak mekanizmada ele alınacak konuların başında Menbic'in olacağını söylenmişti.
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